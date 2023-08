Tras pedir que no se politice este tema, el Alcalde Édgar González Zataráin, manifestó que la construcción de un relleno sanitario es primordial para Mazatlán y la presente semana se va empezar a socializar.

“Se acercan los tiempos electorales y el llamado es que no se politice este tema porque es primordial para el Municipio, para la Ciudad, para los mazatlecos, mazatlecas, para todos, no necesitamos politizar este tema, espero que no suceda eso, no estoy diciendo que esté, es un llamado que estoy haciendo para que no suceda”, añadió.

“Y que nos enfrasquemos en buscar el cómo sí, no el cómo no, en cómo sí lo sacamos adelante, por eso involucré a los grupos camarales, muy contento, me voy a reunir con ellos y también los periodistas, también Observatorio (Ciudadano de Mazatlán), voy a reunirme con todos ellos, voy a hacer una convocatoria a ver si es posible este fin de semana para que ya tengamos una política completa y tengamos un calendario todos, todos establezcamos un calendario y todos nos movamos hacia el mismo sentido”.

Recalcó que se involucra a todos porque el relleno sanitario debe ser más que de una administración, de un Alcalde, debe ser un asunto que involucre a todos los sectores y no depender de políticas públicas de un Presidente Municipal o de una sola administración.

También dijo que además de la visita al relleno sanitario a Durango la semana pasada hay invitaciones a ver estos rellenos en Ahome, en Hermosillo, en Nuevo León, y si es posible se hará alguna visita a alguno de esos lugares.

Los grupos citados serán incluidos en el seguimiento del tema del proyecto y la socialización.

“En el tema del seguimiento del proyecto, en el tema de la socialización de este tema, de este proyecto que urge socializarlo, esta semana tenemos que arrancar la campaña de socialización, además de ese proyecto vamos a aprovechar para el siguiente paso, supongamos que ya tenemos el relleno sanitario, el siguiente paso es transitar en la separación de la basura para poder transitar en el esquema nuevo que ya traen muchas ciudades incluso de México, se llama basura cero y esa basura cero has de cuenta que estamos nosotros en pañales, en cero”, recalcó.

También recordó que Mazatlán tiene como plazo hasta octubre o diciembre, y aún falta por valorarse si el relleno sanitario estará a cargo del Gobierno Municipal o de alguna empresa concesionaria.

“Lo valoraríamos juntos todos, todos los que fueron, los involucrados y otros más que están por incorporarse, yo estoy pensando en hacer una evaluación el viernes, de evaluación, con ellos, voy a convocarlos, que ellos me diga, porque algunos como están de vacaciones salen, espero que lo podamos lograr con todos los que fueron”, reiteró.

“¿Cuál es el tema?, primero analizar qué es lo que más conviene, yo me despojo de esa parte de decir yo soy el Alcalde y yo decido, yo creo que lo que sea más conveniente”.

Expresó que hasta el momento hay como cuatro empresas interesadas en realizar el relleno sanitario en Mazatlán y se tienen unas seis opciones de terreno para hacerlo, pero en su momento se determinará si estará concesionado o estará a cargo del Gobierno Municipal y en dónde se instalará.