“Entonces si estamos diciendo que como personal de la salud, como personal de Enfermería son las responsables de la administración del medicamento, del cuidado 24 horas, 365 días del paciente, porque eso es lo que ustedes hacen, entonces tenemos que garantizar procesos seguros”.

Subrayó que la reducción y la mitigación de los actos inseguros dentro de un sistema de salud a través de las mejores prácticas es muy importante pues cuando cualquier institución, sea privada o pública, en sus procesos de atención y simplemente el personal de Enfermería en su proceso de atención de administración de medicamentos pueden basarse en una guía práctica.

“Y cuando hablamos de cuáles son las mejores prácticas es empezar a comparar, a hacer comparaciones de sus procesos de atención con otras para saber y decir lo que yo hago comparado con me está dando resultados, o lo que yo hago comparado con saber qué puedo abarcar algo que me pueda ayudar a disminuir riesgos”, reiteró.

“Y cuando empezamos a hacer eso entonces ya estamos hablando también de lo que es la seguridad del paciente”.

Entre otros puntos, recalcó que la seguridad del paciente es una cultura que se tiene que llevar a cabo, que suena muy bonito y la persona más entusiasta para llevar a cabo es la de Enfermería, este personal es el más organizado, muestra sus procesos y todavía dice que puede hacer algo más.

“¿Qué significará esto a fin de cuentas?, pues que la percepción que tiene en cuanto a la seguridad que tiene Enfermería es aquella que le llama la atención y aparte como lo acaban de decir: se sienten responsables y esto va desde su formación porque su formación profesional está basada en un código de ética, y no significa que el código de ética no lo tenga el médico, porque también está su código de ética, pero quien está 24 horas, 365 días, no importa si es día festivo, no importa si es sábado, no importa si es domingo, si es día, si es noche, si es madrugada son ustedes”, reiteró.

“Entonces nosotros para garantizar un proceso donde empecemos a proporcionar cuidados seguros del paciente tiene que generarse a través de una cultura de seguridad y eso es desde detectar un riesgo, hacer un análisis del riesgo, evaluar las opciones del riesgo, tomar decisiones, ejecutar las nuevas acciones y volver a evaluar”.

El 21 Congreso de Enfermería concluyó la tarde de este sábado con el Taller de Resucitación Cardio Pulmonar.