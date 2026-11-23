Tras los bloqueos del pasado viernes derivados del operativo de captura de Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, en Guasave, el Secretario de Seguridad Pública estatal, General Sinuhé Téllez López, manifestó que es seguro transitar por las carreteras de Sinaloa.

“Es seguro circular por las carreteras desde los límites con los diferentes estados, el despliegue continúa, para esta actividad que se realizó el 20 de noviembre se tomó parte del dispositivo que tenemos en Culiacán”, añadió Téllez López en entrevista este lunes en Mazatlán.

“Pero después de que se restableció ya el día 21 el personal continuó con sus actividades normales, brindando seguridad en las diferentes áreas, tanto en las carreteras, en las ciudades y en las zonas serranas del estado”.

También descartó que tras el operativo del pasado viernes entre los detenidos se encuentre algún alcalde de algún municipio de Sinaloa, por lo que exhortó a atender la información emitida por medios oficiales para que no se creen esas especulaciones.

“La información con la que yo cuento es de que no hay ningún Alcalde detenido por esta situación, son personas que en algún momento agredieron al personal del Ejército Mexicano y se les detuvo en aplicación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, enfatizó.

“La información con la que nosotros contamos, tuvimos la oportunidad de estar apoyando, de ir a Guasave en el momento en que se estaban desarrollando los hechos, no tenemos reporte de ninguna persona que haya existido algún daño colateral respecto a los eventos que se presentaron en esas horas”.

Tras un reporte reciente de un enfrentamiento a balazos en el municipio de El Rosario en días recientes, dijo que existen muchos reportes en que muchas veces no se tienen el conocimiento de qué es lo que está sucediendo y provocan un poco de inseguridad en la población.

“Lo que se presentó en El Rosario fue un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, lo que tenemos conocimiento es de que estaban efectuándole disparos a un dron que estaba sobrevolando por un área serrana, entonces en ese mismo instante personal del Ejército, en compañía de personal de la Policía Municipal y Policía Estatal fueron a efectuar un recorrido, no encontraron casas dañadas, vehículos ni personas heridas”, continuó.

“Fuimos también a hacer un recorrido por los diferentes hospitales, no se encontró ninguna persona que hubiera sufrido algún daño por esto, entonces aquí el mensaje es a la ciudadanía, a todas las autoridades, que cuando se presente este tipo de situaciones atiendan los medios oficiales, nosotros estaremos difundiendo la información con oportunidad para crear ese ambiente de tranquilidad en la ciudadanía”.

Agregó que si es alguna situación como la que se presentó el 20 de noviembre en Guasave, estén alertas para que sigan las indicaciones que les den las autoridades.