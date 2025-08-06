$!Es Sinaloa deficitario en producción de leche y es irrisorio el precio de $11.50 el litro: Unión Ganadera

MAZATLÁN._ Sinaloa es deficitario en producción de leche y es irrisorio el precio de 11 pesos con 50 centavos por litro que se le paga a los productores al entregarlo a las pasteurizadoras, es lamentable que el sector primarios sea el más castigado, manifestó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro.

“Es lamentable que el sector primario sea el más castigado, ...somos deficitarios en el consumo (producción) de leche y cómo es posible que tengamos un precio (muy bajo), si vamos a hablar precisamente el precio que está ahorita establecido de 11. 50 es irrisorio, hay que ser consciente, no nos alcanza para mantener al ganado, menos a los duelos del ganado”, expresó Sáinz Aispuro.

“Yo soy productor también de leche, yo no le vendo a la industria, yo le busco el valor agregado, tengo una procesadora de lácteos, busco precisamente cómo industrializarla para no malbaratarla, ustedes son altamente productores de leche y estoy consciente que para eso, para integrarse en la cadena se requiere de infraestructura, hay un esquema que se había planteado en una ocasión de hacer expendios, expendios de leche donde el productor en una planta pasteurizadora, dos productores, ahí se vendiera al público”.

El argumento que dio la industria en la reunión que se tuvo con el Secretario de Agricultura y Ganadería es que ellos la leche fresca es la que menos venden, venden más fórmula, pero la gente, el consumidor no se fija el tipo de leche que está consumiendo.

“Es más y nosotros mismos de los larchos tenemos la culpa, yo me acuerdo cuando de chico dejábamos nosotros leche para tomar nosotros, de la vaca desde luego, en mejores condiciones, era para el consumo, hoy ya no, hoy vamos al súper y traemos nuestra leche envasada, deslactosada o con esto, sabrá Dios que estarán tomando, y yo la compro a más de 40 pesos en el súper el litro de leche, y como digo, una cuarta parte es el precio que tiene la leche pura, la leche fresca”, añadió.