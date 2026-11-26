Es terrible la violencia que se vive en Mazatlán y son muy desafortunadas las declaraciones de las autoridades municipales dando cifras que van a la baja los delitos y homicidios todos pese a que ocurren todos los días y a diferentes horas, manifestó la Regidora y presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés.

"Terrible y muy desafortunadas las declaraciones de las autoridades dándonos cifras que van a la baja los delitos y van a la baja los homicidios dolosos, y nosotros teniendo todos los días por la mañana, mediodía y tarde desafortunadamente hechos violentos que hacen que la ciudadanía cada día esté más asustada y más temerosa de transitar libremente por las calles, de salir a hacer una vida normal, de salir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela", añadió Barajas Cortés.

"Muy lamentable, yo lo dije en la entrevista cuando se hicieron los cambios del nuevo Secretario de Seguridad, que estábamos positivos con el perfil de él, que esperábamos que hubiera un resultado favorable porque eso queremos, desafortunadamente las cifras van en aumento, octubre fue muy desafortunado, muy desastroso en cuanto a los hechos violentos, a los homicidios, y ahorita noviembre yo creo que lo va a rebasar",

Por ello, en entrevista este jueves, dijo que en lugar de salir a dar esas declaraciones tan irresponsables, las autoridades municipales deberían ponerle más atención a las estrategias de seguridad y a que realmente sea efectivo lo que sea que estén haciendo.

"Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo y no pueden salir a dar cifras que no checan, que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos los mazatlecos", recalcó.

"Ayer en el Día Naranja, en el día 25 N muy desafortunada, la verdad, lamentable (el feminicidio contra dos personas en el fraccionamiento Los Acantos, en Mazatlán), seguimos con los feminicidios en Sinaloa".