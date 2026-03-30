Es un hecho lamentable: señala Alcaldesa sobre el asesinato del empresario frutero en Mazatlán

Luego de lo ocurrido con el empresario frutero Rafael Tirado Lizárraga, quien fue encontrado sin vida el pasado fin de semana, la Alcaldesa Estrella Palacios reconoció que fue un hecho lamentable que lastima a toda la comunidad mazatleca por las circunstancias en que se dio.

Explicó que actualmente se lleva a cabo el proceso por parte de la Fiscalía General del Estado para que se haga justicia; mientras expresa su condolencia y solidaridad a la familia, con la que ya se había puesto en contacto desde que sucedió el secuestro previo la semana pasada.

“Sí, es un hecho que lamentamos mucho como sociedad, que nos lastima a todos los mazatlecos. Mi solidaridad para la familia y vamos a estar vigilantes de que el proceso se lleve de acuerdo a lo que corresponde y se haga justicia para él”, expresó Palacios Domínguez.

Reiteró que el operativo de seguridad de Semana Santa sigue muy activo con la participación de más de 2 mil 500 elementos de instancias municipales, estatales y federales, quienes también vigilan los tres ejes carreteros con rondines constantes para resguardar el viaje de los visitantes.

PLAYAS CON GARANTÍAS SANITARIAS PARA SEMANA SANTA

Por otro lado, Estrella Palacios informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó una buena calidad del agua para estás vacaciones de Semana Santa, con lo que el turismo podrá convertirse en bañistas sin ningún riesgo.

“Me da mucho gusto informar que, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Cofepris en cinco puntos de playa de Mazatlán, dos en Avenida del Mar, Zona Dorada, Gaviotas y Cerritos, la calidad de agua está completamente dentro de los límites; por lo tanto nuestras playas están limpias y son seguras para mazatlecas, mazatlecos y turistas”.

“Mazatlán cuenta con garantía sanitaria para todos los visitantes en Semana Santa. Entonces, tenemos ese monitoreo que realiza Cofepris; además, Operadora de Playas todos los días está vigilante que las playas estén limpias y como saben tenemos horarios para que los turistas los respeten”.

Añadió que también se mantiene la coordinación con el Escuadrón Acuático en busca de que los visitantes obedezcan las medidas de playas, tales como señaléticas, banderines y mensaje para que el orden prevalezcan a lo largo del periodo vacacional.