Es un mensaje claro, duro y directo, afirma Regidora Maribel Chollet sobre resto humano dejado en Palacio Municipal

El dejar una cabeza humana y mensajes en el Palacio Municipal de Mazatlán es un mensaje claro, duro y muy directo y tendrán que hacerse las investigaciones por las instancias correspondientes. señaló la Regidora por el PRI, Maribel Chollet Morán.

“Impactada, conmocionada como debemos estar todas y todos los mazatlecos y los sinaloenses, noticias de esta naturaleza sin lugar a dudas cimbran y vulneran lo más sagrado que debemos de tener, que es el privilegio de vivir sin miedo y vivir seguros”, enfatizó en entrevista.

“Ese es el tamaño de la situación, de la crisis institucional, de la crisis de Estado que está enfrentando el Municipio de Mazatlán, el mensaje es claro, es duro, es muy directo y tendrán que hacerse las investigaciones por las instancias correspondientes".

Añadió que estos hechos superan cualquier antecedente que se haya tenido en Mazatlán, no hay un dato en la historia de este Municipio en el que se haya tenido una imagen de tal naturaleza.

"Asumo con mucho respeto las expresiones que puedan darse alrededor de una noticia de esta naturaleza, me entristece que esa sea la nota nacional, me entristece que Mazatlán nuevamente se vea empañado a ocho columnas y no solamente será esta nota nacional, será internacional, somos un destino con esa connotación".

Expresó que Mazatlán es un destino no solamente de sol y playa, sino con una naturaleza y vocación de desarrollo que hoy está impactado.

"El puerto y la ciudad misma se estremecen con noticias de esta naturaleza, creo que el resultado de lo que en Sinaloa se viene viviendo obedece particularmente a algo que la ciudadanía tiene que tener muy presente: los pactos con los que se llegó a este gobierno", continuó la Regidora.

"El 2021 es un antes y un después en Sinaloa, el municipio de Mazatlán hoy es el epicentro, pero el reto es mayúsculo cuando en el Palacio Municipal, cuando en las instalaciones del Gobierno Municipal se presenta una imagen tan aterradora, a mí solo me hace pensar y sentir la gran vulnerabilidad institucional que debe de cimbrarnos como sociedad e invitarnos a una profunda reflexión".

La reflexión debe llevar a preguntarse qué es lo que está pasando en Mazatlán y hasta dónde están dispuestas también las autoridades del Gobierno federal a seguir permitiendo que no se ponga orden en Mazatlán, no hay alguien que se pueda sentir seguro en este municipio y se debe ser también prudente, oficioso y responsable porque estos hechos dañan la imagen del puerto y de la política.

"Hay mucho de contexto, pero también mucho de más análisis en estos acontecimientos", recalcó Chollet Morán.

"El mensaje fue directo y personal, cada una de las letras que tiene ese mensaje tienen una sola dirección y creo que este es el momento de decir que la política y el quehacer político están rotos, esa es la realidad, llegó gente por ocurrencia, por circunstancia, por ser amiga, por ser compadre, gente sin trayectoria, gente sin vocación, gente que no llegó a servir sino a servirse, y el mensaje ahí lo dice, creo que más explícito que eso no podemos recibirlo, ahí está claro".

Recordó que en una sesión anterior de Cabildo pidió que la Actual Alcaldesa Estrella Palacios solicitara licencia a su cargo para participar en el proceso interno de Morena en busca de la reelección, pero debió hacerlo desde que regresó de la primera licencia a principios de septiembre.

“Y lo dije con todas sus letras, no solamente se pueden cubrir con la ilegalidad que su propio partido ha estado cometiendo con campañas anticipadas, sino que es un acto de inmoralidad política el hecho de que se sigan gestando políticas públicas en favor de un interés personalísimo de aspirar y de ser integrante de un grupo que contiende por una candidatura”, recalcó.

“Yo creo que lo debió haber pensado desde el mismo momento que regresó de su primera solicitud de licencia, el tiempo se agota, el reloj sigue su marcha y los tiempos en política no perdonan, el desgaste que ha tenido la figura de la Alcaldesa en el Municipio de Mazatlán ha sido labrado a pulso, ella misma lo ha creado”.