Es un tema pendiente en Mazatlán que regrese la seguridad y la paz: Diputado

El que regrese la seguridad y la paz es un tema pendiente en Mazatlán, así como la atención al drenaje, vialidades, el basurón o la construcción del nuevo Relleno Sanitario y el Puente Juárez, manifestó el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo.

“Sí quiero ser Presidente Municipal porque también quiero dejar un legado en el sentido de enfrentar aquellos problemas que son nodales en Mazatlán y que se requiere atenderlos pero de ya, porque yo he dicho y algunos de ustedes han encabezado que no se puede seguir pateando el bote a los problemas que tienes que atender de ya”, agregó el aspirante a la Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Mazatlán.

“Fundamentalmente el problema del drenaje, el problema de las vialidades, el problema del Relleno Sanitario, lo que es el basurón, el problema del Puente Juárez, imagínense que si se nos colapsa el Puente Juárez lo que viene (vendría) sucediendo, obviamente que el tema de seguridad es una tarea que está pendiente, que no corresponde propiamente al Municipio, pero que el Municipio también tiene que ayudar, tiene que coordinar con las autoridades para lograr que los mazatlecos tengan la seguridad y la paz que todos tenemos derecho”.

Ante el constante reforzamiento de la seguridad en este municipio, que cuenta ya con más de 13 mil elementos de fuerzas federales y policiales, pero siguen cometiéndose asesinatos, feminicidios, ataques con explosivos y a balazos contra viviendas y negocios, agregó que lo que pasa es que el tema de la inseguridad se dejó crecer muchísimo.

Recordó que si se revisa cómo estaba Sinaloa cuando en Mazatlán operaba una conocida discoteca hace ya más de 20 años, cuando se aplicó la Operación Cóndor en la sierra sinaloense contra la producción de amapola y mariguana, lo que era la Colonia Tierra Blanca y hace poco se estaba lleno de maquinitas tragamonedas.

“Es un tema que se dejó crecer mucho y quitarlo no es fácil, se está haciendo un gran esfuerzo con una gran coordinación del Gobierno Federal, del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado con elementos, lo que es desarrollando mucho las tareas de inteligencia”, recalcó Guerrero Verdugo.

“Se han dado muchos golpes importantes, se han decomisado muchas armas, etcétera, pero todavía falta por hacer”.

También dijo que cuenta con una trayectoria tanto en la Universidad Autónoma de Sinaloa, como fundador y dirigente de Morena en Sinaloa y actualmente como Diputado local y como tal ha puesto ante la ciudadanía y ante Morena su hoja de vida.

Expresó que la comisión de Morena tiene hasta el 31 de diciembre para definir a quién será su coordinador en Mazatlán, se había especulado que podría ser entre el 15 y el 20 de ese mes, pero aún no se sabe la fecha y en su caso tiene confianza de ser nombrado como coordinador y posteriormente candidato de ese partido a la Alcaldía mazatleca.