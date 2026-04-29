Es una absoluta asociación lo que dijo Gobierno de EU contra Gobernador de Sinaloa: Dirigente nacional del PAN

Lo que dijo el Gobierno de Estados Unidos en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios públicos a quienes acusa de narcotráfico y delitos relacionados con armas, es una absoluta asociación, enfatizó el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera.
“Simplemente lo que se ve no se juzga y lo que dijo, quien lo dijo, no lo dijo el PAN, no lo dijo un partido de oposición, lo dijo otro gobierno y lo que dijo es una absoluta asociación y punto y eso es lo que hay y bueno, esto es todo lo que decimos de lo que viene”, enfatizó de manera escueta Romero Herrera.
Momentos antes de sostener una reunión con la militancia del PAN en Sinaloa en la plazuela de la Colonia Francisco Villa, en Mazatlán, la tarde de este miércoles, a solicitud de una entrevista por parte de personal de medios de comunicación expresó que en ese evento daría una posición al respecto, pero no lo hizo.
“Nos queda muy claro qué es lo que se acaba de decir, ya hicimos un boletín y ahorita en el evento vamos a aprovechar y con mucho gusto si podemos tenemos tiempecito platicamos con ustedes acabando el evento”, expresó previo al evento al que asistieron centenares de personas y en el que estuvo acompañado por la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés y la Diputada local Roxana Rubio, entre otras personalidades de dicho partido en la entidad.
“Lo que sabemos nosotros es que no es trascendido, no es una columna, no es un chisme, es algo serio, muy serio, ...ahorita vamos a dar nuestro posicionamiento formal”.
Tras el evento simplemente manifestó que lo que dijo otro gobierno es una absoluta asociación y punto.
De acuerdo con lo que se informó horas antes, el Gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, entre otros, de presunto narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Horas después del anuncio de Estados Unidos, el PAN a nivel nacional emitió un comunicado de prensa en el que expresó que las recientes acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa por delitos contra la salud confirman una situación que desde hace tiempo ha sido señalada y que hoy adquiere una dimensión institucional.
Romero Herrera realizó este miércoles una gira de trabajo en Mazatlán en donde por la mañana encabezó una conferencia de prensa, a las 11:00 horas participó en la conferencia “Presente y Futuro de la Educación en México” en el teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este puerto, y por la tarde presidió la reunión con la militancia de diferentes puntos de la entidad, principalmente de este municipio, en la plazuela de la Colonia Francisco Villa.