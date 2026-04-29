Es una absoluta asociación lo que dijo Gobierno de EU contra Gobernador de Sinaloa: Dirigente nacional del PAN

Lo que dijo el Gobierno de Estados Unidos en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios públicos a quienes acusa de narcotráfico y delitos relacionados con armas, es una absoluta asociación, enfatizó el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera.

“Simplemente lo que se ve no se juzga y lo que dijo, quien lo dijo, no lo dijo el PAN, no lo dijo un partido de oposición, lo dijo otro gobierno y lo que dijo es una absoluta asociación y punto y eso es lo que hay y bueno, esto es todo lo que decimos de lo que viene”, enfatizó de manera escueta Romero Herrera.

Momentos antes de sostener una reunión con la militancia del PAN en Sinaloa en la plazuela de la Colonia Francisco Villa, en Mazatlán, la tarde de este miércoles, a solicitud de una entrevista por parte de personal de medios de comunicación expresó que en ese evento daría una posición al respecto, pero no lo hizo.

“Nos queda muy claro qué es lo que se acaba de decir, ya hicimos un boletín y ahorita en el evento vamos a aprovechar y con mucho gusto si podemos tenemos tiempecito platicamos con ustedes acabando el evento”, expresó previo al evento al que asistieron centenares de personas y en el que estuvo acompañado por la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés y la Diputada local Roxana Rubio, entre otras personalidades de dicho partido en la entidad.