$!‘Es una burla para todos nosotros’, señalan familiares de desaparecidos en Mazatlán ante falta de respuestas

MAZATLÁN._ Tras el hallazgo de una fosa clandestina en Concordia y las pocas respuestas obtenidas de las autoridades, un numeroso grupo de familiares de personas desaparecidas tomó las calles del malecón este sábado para realizar una nueva marcha en busca de visibilizar la situación que enfrentan. Madres, padres, hermamnos y amigos lanzaron su protesta por la Avenida del Mar, portando pancartas y lonas, además de entonar frases como “Familias buscando, también están luchando”; “Vivos se los llevaron y vivimos los queremos”; “Hijo escucha, tu madre está en la lucha” y “Únete, únete, que tu hijo puede ser”.









Judith López Aguilar, quien busca a su hijo Johan Antonio Lizárraga López y su sobrino Kevin de Jesús Espinosa, desaparecidos desde el 5 de febrero de 2025, relató que la Fiscalía General no les da información concreta de sus casos y ahora, con el hallazgo en El Verde, están pasando una situación igual. “(La marcha) es para que nos den respuestas de todos los desaparecidos, no nomás de los míos, son muchos. Nunca nos dan respuestas, no hacen nada; vamos a Fiscalía y nos dicen lo mismo. Ahorita la situación que está pasando en El Verde, ayer (viernes) estuvimos allá, no nos dijeron nada y nadie sale a darnos la cara”, dijo Judith. “La verdad, en lo personal, yo siento que es una burla tanto para nosotras como para toda la ciudadanía. El no darnos la cara, el no salir, el no decirnos nada, el hacer todo prácticamente escondidas. Como ahorita, a los compañeros que están allá (en El Verde) los dejaron sin señal, no tenían cómo comunicarse; entonces ya es demasiado esta situación”.





Judith indicó que cada protesta tiene el objetivo de visibilizar la lucha de las madres rastreadoras o las personas que se suman al colectivo, además de hacer presión a las autoridades para que tengan resultados concretos, pues sienten que la situación de inseguridad y secuestros se ha salido de la manos en todo Sinaloa. “Pedimos que hagan más, que se muevan más, que vean la situación en la que estamos, porque no solo es Mazatlán, es todo el estado de Sinaloa. Ahorita desde Escuinapa hasta Culiacán o La Cruz de Elota, que ahorita está muy feo, pero no hace nada el Gobierno”.



