‘Es una gran desgracia que debería urgirnos a todos’: Obispo de Mazatlán sobre la fosa en Concordia

MAZATLÁN._ Como una gran desgracia y una situación de vergüenza, calificó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, el hallazgo de una fosa clandestina en El Verde, Concordia, y las múltiples desapariciones en Sinaloa.

Esta situación, señaló, ha ido incrementando en los últimos años sin encontrar una solución.

Monseñor Espinosa Contreras comentó que estos hallazgos solo se daba anteriormente en panteones, sin embargo, hoy en día son más comunes gracias a los trabajos de las madres buscadoras, quienes sufren por el martirio que pueden estar pasando sus hijos o familiares privados de la libertad.

“Bueno, no solo es en el municipio de Concordia, sino por desgracia en grandes partes del territorio nacional. Y es que sobre todo las buscadoras, los buscadores de desaparecidos, han ido detectando estas cosas (fosas) y es una gran pena que haya desaparecidos, ya que a algunos desaparecidos los torturan, los martirizan y los matan, y luego los entierran de manera escondida en esas fosas que han ido apareciendo por todos los rumbos del País”, dijo.

“Entonces, es un llamado para todos el buscar que seamos más pacíficos, más respetuosos de los demás, que nunca lleguemos a faltar al respeto a la vida y mucho menos a eliminar la vida de los demás, como de hecho se va dando”.

El Obispo destacó la labor de la restreadoras como heroica y legítima, pues ellas siempre guardan la esperanza de encontrar a sus hijos con vida; por lo que volvió a calificar como una desgracia el tema de las desapariciones y muertes en todos los municipios.

“Ayer a mí me tocó ver que se estaban juntando (las buscadoras) en frente del Acuario para hacer su marcha, y pues es una aspiración legítima, es una lucha heroica, constante, que hacen por el amor a sus familiares, en favor de sus hijos”, expresó.

“Y es algo terrible, que desaparece el padre de familia, el esposo o el hijo, y es una gran desgracia que a todos nos había no solo de entristecer, sino llenar de vergüenza, porque son maneras totalmente, ilegítimas y que lesionan gravemente a los hijos”.

En tanto, admitió que las fuerzas de seguridad se han quedado cortas para impedir que este fenómeno de violencia siga creciendo a grandes pasos, mientras que señaló como positivo el urgimiento del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pedir más paz y menos violencia al Gobierno mexicano.

“Por desgracia, vamos a decir, desde hace algunos años ha ido en crecimiento. Este deterioro que no existía, hace 50 años no se daba; pero ha crecido de manera progresiva y, por desgracia, de parte de las fuerzas del orden público, del gobierno, del Ejército, no han podido y el fenómeno sigue creciendo y se sigue dando aquí, allá y acullá”, apuntó.

“La situación es una gran desgracia que debería urgirnos a todos. Y por otra parte, es favorable en este sentido que el Presidente de los Estados Unidos está urgiendo que se haga algo en favor de que prevalezca más la paz y la concordia entre nosotros. Entonces, quizás la actitud del Gobierno de los Estados Unidos es reprobable en muchos aspectos, pero es favorable en el sentido de que va urgiendo que haya menos violencia, menos manifestación de este deterioro grave que hay en nuestra sociedad, así como concordia y de paz”.