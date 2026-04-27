Es violencia familiar delito de mayor incidencia en ilícitos contra las mujeres en razones de género en Sinaloa: Ana Chiquete

Tras manifestar que la violencia familiar es el delito de mayor incidencia en ilícitos contra las mujeres en razón de género en la entidad, la titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, manifestó que en Culiacán es donde más se han registrado feminicidios en los últimos meses en la entidad.

Al acudir al relanzamiento de la OPP Mujer Segura en Mazatlán este lunes, dijo en entrevista con personal de medios de comunicación que esta herramienta busca acercar los servicios de seguridad para las mujeres, que sea un instrumento de fácil uso para ellas y que puedan estar en contacto de manera inmediata.

“A nosotros nos parece que esta acción responde también a lo que solicita la Alerta de Violencia de Género de poder tener también diferentes maneras de llegar a la población y de usar la tecnología de esta forma, entonces creemos que es una gran herramienta”, continuó Chiquete Elizalde.

“Y que como las policías municipales son las primeras respondientes en temas de violencia familiar, que es el delito que tiene mayor incidencia en cuanto a delitos contra las mujeres en razones de género, pues nos parece que podrá ser una herramienta que ayude justamente a dar seguimiento a todos estos casos y de igual forma revisar las medidas y órdenes de protección que se emiten ya sea en los ministerios públicos, que se ratifican a través del Poder Judicial y que estas mujeres puedan estar registradas en esta Plataforma”.

Por ello dijo que en la Policía Municipal de Mazatlán van a saber que cuando una mujer está registrada con estas medidas utilice la plataforma Mujer Segura van a poder accionar mucho más rápido.

Además, expresó que el porcentaje de feminicidios se ha concentrado en los últimos meses es en el centro del estado.

“El porcentaje de feminicidios se ha concentrado en los últimos meses en el centro del estado, particularmente en el municipio de Culiacán, es los que tienen el mayor porcentaje y es necesario seguir fortaleciendo las estrategias tanto de prevención y de atención, hemos buscado fortalecerlas con tanto la coordinación de los tres órdenes de gobierno y recursos también de los tres órdenes de gobierno”, recalcó.

“Se ha empleado la legislación, se han logrado tener más espacios de atención, particularmente aquí en Mazatlán ya tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres que en lo que va de este año ha brindado atención a más de mil 680 personas y brindando más de 4 mil 200 servicios solamente en lo que va de este año, tenemos también el Centro Libre aquí en Mazatlán y próximamente esperamos que ya para julio ya tengamos inaugurada la Unidad Local de Atención en Villa Unión”.