Escolta de jefe policiaco de Mazatlán dispara al aire durante festejo por Año Nuevo y es arrestado

Juan Ramón Alfaro Gaxiola, Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, reconoció que uno de sus escoltas fue arrestado por accionar su arma de cargo durante las celebraciones de Año Nuevo.

El jefe policiaco dijo que el hecho no pasó a mayores y el elemento será arrestado por un total de 36 horas, dijo que no habría tolerancia hacia nadie que haga este tipo de actos.

“A lo que yo tengo entendido, y el reporte que salió, fue que accionó un disparo al interior de su domicilio, ese fue el reporte que me dijeron a mí, que me hicieron llegar, efectivamente, si lo realizó inmediatamente di instrucciones, mandé al domicilio a verificar, y se le detuvo”, mencionó.

“Como no fue flagrancia ni se detectó algún acto de (no termina la oración), se le trajo a la Secretaría, se le ordenó que está arrestado por 36 horas porque no se le va a permitir ningún acto de este tipo a nadie, absolutamente a nadie”, agregó.

Dijo también que los hechos se suscitaron el domingo en la madrugada, dado que el 31, para amanecer el 1 de enero, el elemento detenido realizó labores de vigilancia a su lado.

“Yo anduve trabajando hasta las siete de la mañana para amanecer al día primero, ya me retiré, recibí las instrucciones del Presidente Municipal, yo me retiré a descansar como a eso de las 10 de la mañana, yo el reporte lo recibí en la noche para amanecer el domingo”, detalló.

Alfaro Gaxiola manifestó que fueron pocos los reportes de disparos al aire este Fin de Año, y que solo se detuvo a una persona, pero que portaba un arma de juguete.

“Se verificó en todos lados, y en muchos eran reportes falsos, en uno se agarró a una persona, pero era de juguete la pistola”, explicó.