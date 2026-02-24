$!Escuadrón Acuático continúa alerta ante presencia de cocodrilo en playas de Cerritos

Ante la presencia detectada de un cocodrilo en las playas de Cerritos desde hace dos semanas, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán se mantiene alerta para resguardar a los bañistas en todo momento y poder regresar a su hábitat al reptil; así lo informó el Comandante de los Salvavidas, Gustavo Espinoza.
Explicó que los esfuerzos por detectar y reubicar al reptil se están haciendo en coordinación con Protección Civil y Semarnat, quienes también se han encargado de prevenir en redes sociales sobre la situación, ya que desde su primer avistamiento, el monitoreo no ha cesado.
“Ahorita, más que nada, continuamos monitoreando. Es un caso que estamos cuidándolo, esperando que salga para reubicarlo en lo que es la parte de la arena. Entonces, se continúa con el monitoreo en espera de que salga y poder hacernos cargo de la situación”, explicó Espinoza Bastidas.
El Comandante señaló que la zona de playas de Cerritos sigue en resguardo por parte de los salvavidas, pues el cocodrilo se mantiene en constante movimiento. Mientras que se dan recomendaciones a los bañistas en el área, para no tener un encuentro inesperado con el animal.
“(La zona de playa) Está resguardada en este momento por elementos de nosotros, se está monitoreando el lugar porque es movible el caso, no está visto en un solo lado. Entonces, donde lo lleguemos a ubicar, ahí se reubican a las personas a otro lado”.
“Igualmente se les dan las recomendaciones a los bañistas de que permanezcan en la orillita nada más, y en cualquier momento que lo llegamos a localizar, empezamos a sacar a la gente. Pero ahorita ya tienes dos días que no se ha dejado ver el cocodrilo”.
El cocodrilo fue avistado por primera ocasión el 9 de febrero de 2026, día en que más autoridades advirtieron a los bañistas de su presencia; mientras que usuarios de Facebook continuaron posteando videos de su presencia en el mar; lo cual ha mantenido alertas a los salvavidas.