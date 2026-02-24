$!Escuadrón Acuático continúa alerta ante presencia de cocodrilo en playas de Cerritos

Ante la presencia detectada de un cocodrilo en las playas de Cerritos desde hace dos semanas, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán se mantiene alerta para resguardar a los bañistas en todo momento y poder regresar a su hábitat al reptil; así lo informó el Comandante de los Salvavidas, Gustavo Espinoza.

Explicó que los esfuerzos por detectar y reubicar al reptil se están haciendo en coordinación con Protección Civil y Semarnat, quienes también se han encargado de prevenir en redes sociales sobre la situación, ya que desde su primer avistamiento, el monitoreo no ha cesado.

“Ahorita, más que nada, continuamos monitoreando. Es un caso que estamos cuidándolo, esperando que salga para reubicarlo en lo que es la parte de la arena. Entonces, se continúa con el monitoreo en espera de que salga y poder hacernos cargo de la situación”, explicó Espinoza Bastidas.