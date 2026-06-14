$!Escuadrón Acuático mantiene supervisión en las playas de Mazatlán ante mar de fondo

Con el objetivo de prevenir incidentes entre bañistas locales y turistas, el Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene una supervisión constante en las playas de Mazatlán ante la presencia de mar de fondo y el incremento del oleaje registrado durante los últimos días.
Durante este fin de semana, los elementos salvavidas reforzaron los recorridos a lo largo de la franja costera y emitieron recomendaciones preventivas a los visitantes para evitar ingresar a zonas de riesgo o permanecer en el agua cuando las condiciones del mar representen un peligro.
De acuerdo a las condiciones de la marejada, este domingo el oleaje alcanzó una altura máxima de 1.3 metros y una mínima de 0.8 metros, situación que mantienen en alerta a las autoridades encargadas de la vigilancia en las playas y litorales.
Como parte de las acciones preventivas, elementos del Escuadrón Acuático retiraron a un grupo de turistas que había ingresado a la alberca natural de la Carpa Olivera en Olas Altas, espacio que actualmente permanece fuera de servicio debido a desperfectos en la estructura y una rehabilitación ya anunciada.
En el sitio, un hombre sufrió un ligero percance, por lo que fue auxiliado por los salvavidas, quienes posteriormente exhortaron a él y a su familia a abandonar el área para evitar un accidente mayor. Tras el incidente, el acceso fue restringido con cintas preventivas para impedir el ingreso de otros visitantes.
Además del monitoreo del oleaje, los rescatistas continúan alertando sobre la presencia de “quemadores”, cuya aparición sigue siendo frecuente, principalmente durante las tardes en playas como Olas Altas, Playa Norte y la zona de Cerritos. Por ello, permanecen instaladas banderas blancas para advertir a la población.
Las labores de vigilancia se mantienen de forma permanente luego de que en días recientes, el Escuadrón Acuático realizara el rescate de cuatro personas en dos hechos de playa distintos, en los que tuvieron que intervenir cuando los bañistas mostraron dificultades para salir del mar.