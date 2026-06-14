$!Escuadrón Acuático mantiene supervisión en las playas de Mazatlán ante mar de fondo

Con el objetivo de prevenir incidentes entre bañistas locales y turistas, el Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene una supervisión constante en las playas de Mazatlán ante la presencia de mar de fondo y el incremento del oleaje registrado durante los últimos días.

Durante este fin de semana, los elementos salvavidas reforzaron los recorridos a lo largo de la franja costera y emitieron recomendaciones preventivas a los visitantes para evitar ingresar a zonas de riesgo o permanecer en el agua cuando las condiciones del mar representen un peligro.

De acuerdo a las condiciones de la marejada, este domingo el oleaje alcanzó una altura máxima de 1.3 metros y una mínima de 0.8 metros, situación que mantienen en alerta a las autoridades encargadas de la vigilancia en las playas y litorales.