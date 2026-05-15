$!Escultor italiano transformará fachada del Centro de Convenciones de Mazatlán con obra monumental

MAZATLÁN._ Una intervención monumental de 17 metros de altura, en la fachada principal del Centro de Convenciones de Mazatlán, será realizada por el escultor italiano Cristiano Gabrielli como parte del proyecto artístico denominado “Touch Screen”. La propuesta urbano-cultural fue presentada ante los medios de comunicación en las instalaciones del centro cultural MADE, donde el artista explicó que la obra transformará el cristal frontal del recinto de reuniones y convenciones. Gabrielli adelantó que comenzará a trabajar el próximo lunes 25 de mayo y estima concluir la intervención en un plazo máximo de cinco días, con apoyo de un equipo especializado.

El creador detalló que la obra abarcará más de 300 metros cuadrados, con dimensiones de 17 metros de altura por 17 metros de ancho, además de incorporar 18 kilómetros de líneas negras que modificarán visualmente la emblemática fachada de cristal del MIC. Durante la presentación, habló además sobre los retos de ingeniería que implica este tipo de intervención estructural, similar a la que realizó hace casi cuatro años en la biblioteca de la ciudad de Durango. Sobre el concepto de la obra, explicó que busca generar una relación armónica entre el edificio, la arquitectura y el entorno urbano.





Gabrielli comentó que tiene nueve años viviendo en México y que llegó a Mazatlán en 2017, donde encontró inspiración para desarrollar proyectos enfocados en el urbanismo y el arte público. También expresó su agradecimiento hacia el País por las experiencias que le ha brindado y señaló que, aunque el arte no resuelve los problemas sociales, sí puede aportar sembrando buenos momentos.