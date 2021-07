Mazatlán | Responden al secretario general de Gobierno de Durango

‘Ese señor estaría más seguro en cualquier hotel de Mazatlán que en su propia casa’

No hemos bajado la guardia, el señor no está bien informado, yo creo que se va a retractar, dice José Gámez, representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, sobre los dichos de funcionario de Durango, que pidió no viajar al puerto por los casos de Covid-19