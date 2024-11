$!Especialistas evalúan estado de salud de la joven Mireya, informa director del Hospital General

A Mireya se le está atendiendo y los especialistas ya evalúan su estado de salud para saber qué procedimientos seguir, informó el director del Hospital General de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo.

Esto tras la denuncia de los familiares de la joven accidentada el pasado sábado, sobre la falta de atención médica por parte de la institución, pues no han tenido respuestas sobre la situación de la joven.

“Nosotros tenemos dos neurocirujanos y dieron su opinión. Entonces, fue un tercero que les dijo que la podría operar. Yo no quiero que esto se tergiverse, pues son cosas delicadas”, dijo Verdugo Hernández.

“Yo comprendo a los familiares, claro y uno está en la mejor disposición de ayudar”, señaló.

Ante la situación que respecta a la petición por parte de la familia de la entrega del resumen médico para así buscar el traslado de Mireya a otra institución médica, el director del Hospital General declaró que el documento se encontraba en proceso.

“Ya se les va a dar un resumen (médico), solamente estábamos esperando que el médico especialista lo firmara, ya que (ellos) vinieron por la noche. Yo no puedo meterme en la decisión de los familiares, si ellos la quieren trasladar, uno simple y sencillamente va a hacer lo que corresponde”.

Finalmente, ante el señalamiento de un cobro de 300 mil pesos para realizar el procedimiento quirúrgico, Verdugo Hernández manifestó que el Hospital General no le hace ningún cobro a sus pacientes por la atención.

“Aclaro que no se les ha cobrado. El hospital no les cobra ni un cinco, yo no sé de dónde salió que el hospital estaba pidiendo esa cantidad a la paciente, en ningún momento se les ha pedido esa cantidad, es un hospital público”.

“No se si eso les cobren por fuera, yo no lo sé, pero el hospital no les cobra, eso si les digo”.

Buscarán atención en el Seguro Social

Por su parte, los familiares de Mireya manifestaron seguir en su búsqueda por trasladar a la joven al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se encuentran en la espera de recibir el resumen clínico y firmar el alta voluntaria.

“Nos piden el resumen clínico para llevarlo nosotros y ya checar a dónde la vamos a llevar, qué se le va a hacer, qué cirugía, pero no la podemos sacar porque ocupamos ese papel. Tu firmas la alta voluntaria y si me la dan, pero yo quiero el resumen clínico”, expresó Enrique Espinoza, padre de la joven.