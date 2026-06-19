$!Especialistas urgen a rescatar y conservar el Estero de Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras presentar un evidente deterioro, especialistas ambientales coincidieron en la necesidad de impulsar acciones para el rescate y conservación del Estero de Urías, al considerar que se trata de un ecosistema clave en la biodiversidad y el desarrollo ecológico de Mazatlán.

Durante el panel “Cienciad”, celebrado este viernes en el auditorio de la subsede Mazatlán del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, investigadores y expertos analizaron la situación de los humedales urbanos, haciendo énfasis en el Estero de Urías y los retos que representa su preservación.

Entre los participantes estuvieron Aimé Cervantes Escobar, directora de la Facultad de Ciencias del Mar; César Alejandro Berlanga Robles, investigador titular del CIAD; Marco Alberto Ocampo Quintero, coordinador de Conagua; y Francisco Javier Flores Verdugo, especialista en geoquímica y geocronología.