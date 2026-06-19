$!Especialistas urgen a rescatar y conservar el Estero de Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras presentar un evidente deterioro, especialistas ambientales coincidieron en la necesidad de impulsar acciones para el rescate y conservación del Estero de Urías, al considerar que se trata de un ecosistema clave en la biodiversidad y el desarrollo ecológico de Mazatlán.
Durante el panel “Cienciad”, celebrado este viernes en el auditorio de la subsede Mazatlán del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, investigadores y expertos analizaron la situación de los humedales urbanos, haciendo énfasis en el Estero de Urías y los retos que representa su preservación.
Entre los participantes estuvieron Aimé Cervantes Escobar, directora de la Facultad de Ciencias del Mar; César Alejandro Berlanga Robles, investigador titular del CIAD; Marco Alberto Ocampo Quintero, coordinador de Conagua; y Francisco Javier Flores Verdugo, especialista en geoquímica y geocronología.
Durante sus intervenciones, los panelistas expusieron un diagnóstico sobre las principales problemáticas que afectan al Estero de Urías, señalando que el ecosistema ha permanecido prácticamente en el abandono y que su degradación ha generado riesgos no solo para la flora y fauna, sino también en materia sanitaria.
Asimismo, los especialistas reflexionaron sobre los retos que implica su recuperación y discutieron el papel que deben desempeñar las autoridades, la comunidad científica y la sociedad en general para emprender estrategias de restauración y conservación.
El encuentro también permitió un intercambio de ideas con los asistentes mediante una sesión de preguntas y respuestas, en la que se pusieron sobre la mesa acciones para fortalecer la protección de este humedal y concientizar a la gente sobre su protección.