$!Especializan juzgado familiar de Mazatlán exclusivamente en divorcios judiciales

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, mediante un acuerdo publicado este lunes en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, aprobó la denominación del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar Especializado en Divorcios Judiciales del Distrito Judicial de Mazatlán, medida que representa un importante avance para fortalecer la impartición de justicia en materia familiar.

Así lo informó el Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, A.C., que mediante un comunicado destacó que este acuerdo obedece a una necesidad que desde hace tiempo venía siendo planteada por el gremio jurídico.

“El Juzgado Primero Familiar de Mazatlán, si bien ya era un juzgado especializado, conocía simultáneamente de diversas materias como divorcios, adopciones, alimentos, filiación, custodia y convivencia, entre otras, lo que generó una carga considerable de trabajo y, en consecuencia, mayores tiempos de respuesta para las personas que acudían a solicitar justicia”, puntualizó.

”Dicha problemática fue evidenciada incluso por las estadísticas publicadas por el propio Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, las cuales reflejaban el incremento sostenido en el número de asuntos familiares que ingresaban a dicho órgano jurisdiccional, haciendo necesaria una reorganización que permitiera optimizar el servicio de impartición de justicia”.

Ante ese escenario, el Consejo Directivo anterior del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, A.C. presentó formalmente la solicitud para que se revisara la competencia del citado juzgado y se implementaran medidas que permitieran una mejor distribución de la carga laboral.

Posteriormente, el actual Consejo Directivo dio continuidad a dicha petición, reiterándola en las diversas reuniones de trabajo y acercamientos institucionales sostenidos con el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, así como con otras autoridades del Poder Judicial del Estado, exponiendo la importancia de adoptar medidas que permitieran brindar un servicio de justicia más eficiente para beneficio de la ciudadanía, agregó el comunicado.

“Como resultado de ese trabajo institucional y del diálogo permanente entre el Poder Judicial y el gremio jurídico, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia aprobó que el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán quede especializado exclusivamente en procedimientos de divorcio judicial, mientras que los asuntos relacionados con alimentos, filiación, adopciones, custodia, convivencia y demás materias familiares serán distribuidos entre los restantes juzgados competentes del Distrito Judicial de Mazatlán”.

Esta medida, reiteró, permitirá una mejor distribución de la carga de trabajo, una mayor especialización de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, contribuirá a que los procedimientos familiares se tramiten con mayor eficiencia y oportunidad, fortaleciendo el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.

El Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, A.C. reconoció además la apertura institucional y la disposición mostrada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, particularmente por Chávez Rangel, para escuchar las propuestas formuladas por la organización y atender aquellas que buscan fortalecer el servicio público de impartición de justicia.

“Finalmente, compartimos con la ciudadanía y con los medios de comunicación el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’, por tratarse de una decisión de gran relevancia para el Distrito Judicial de Mazatlán y para toda la comunidad jurídica, al representar un paso importante hacia una justicia familiar más especializada, eficiente y cercana a las necesidades de la sociedad”.