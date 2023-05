MAZATLÁN._ Aunque ya se aprobó la extinción del Acuario Mazatlán, todavía hay personal que tiene que estar cuidando de las especies que se encuentran en el lugar, incluso como si estuviera abierto, explicaron el Alcalde Édgar González Zataráin y el Órgano Interno de Control.

González Zataráin manifestó que tras la aprobación por mayoría del dictamen de extinción de la figura del Acuario Mazatlán, este entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.

“En este momento todavía quedan 40 trabajadores que no se han liquidado, ya está el recurso, sin embargo, no se han liquidado porque como no ha cerrado prácticamente el manejo de las peceras tiene que estar ahí para cuidarlas; el tema de las peceras, de los animales, lobos y pingüinos, y obviamente si tú los liquidas algunos de ellos quizá ya no quieran regresar o ya no quieran estar ahí”, señaló.

“Ellos se quedan hasta que no concluyamos esta etapa y ¿cuándo se concluye esta etapa? Una vez ya aprobado aquí en el Cabildo empezamos a procesar el documento de convenio con el nuevo Acuario, porque entonces el Municipio ya tendrá esa facultad de conveniar con el nuevo Acuario este tema de utilidad de ese edificio que le permita sostener los animales que ahí estén”.