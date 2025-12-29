Espera Alcaldesa que 2025 termine de la mejor manera para Mazatlán e invita a evento de Fin de Año en el malecón

Tras manifestar que se espera que el 2025 termine de la mejor manera y con mucho turismo en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez invitó a mazatlecos y visitantes al evento del Fin de Año que se realizará la noche del 31 de enero en un tramo del malecón, entre las avenidas Insurgentes y Rafael Buelna.

“Estamos esperando que a toda la gente de Mazatlán le vaya bien, que se vean beneficiados de lo que es la temporada invernal, ya tenemos activados los cinco vuelos invernales y por lo tanto podemos ver aquí en nuestra ciudad si se van al Centro Histórico, a la Zona Dorad, a la Villa Navideña, al Acuario, van a poder ver muchos turistas nacionales e internacionales”, añadió Palacios Domínguez.

“Por toda el área del malecón se puede ver, sobre todo en fines de semana que hay mucha afluencia turística y bueno, estamos esperando que este año 2025 termine de la mejor manera, aprovecho para invitarlos a que nos acompañen el 31 de diciembre al evento de fin de año donde vamos a tener show de drones, juegos pirotécnicos y también tenemos banda en vivo con Roberto Junior para que nos acompañen”.

En entrevista agregó que se trata de un evento totalmente familiar, se colocarán mesas y sillas para los asistentes, de manera gratuita, las cuales estarán distribuidas en la Avenida del Mar, desde la Avenida Insurgentes hasta la Avenida Rafael Buelna.

“Son 2 kilómetros que se van a cerrar por los dos carriles y tenemos ya el operativo logístico, el operativo de seguridad y estamos seguros que va ser totalmente una fiesta muy, pero muy exitosa”,continuó sobre esta celebración para esperar la llegada del 2026, la cual comenzará a partir de las 20:00 horas.

Precisó que para que las personas accedan a una mesa tienen que llegar temprano y es totalmente gratis.

“Es para las personas que así deseen estar sentadas y para que puedan descansar, se va tener a todo lo largo de esta zona, pero lo que hemos visto en otros años es que a la gente le gusta estar bailando en estos días y sobre todo el fin de año y tomándose fotografías y circulando por el área, entonces vamos a estar pendientes de que sea una fiesta llena de alegría y sobre todo que podamos terminar este 2025 y recibir el 2026 con las mejores vibras”, reiteró la Alcaldesa.