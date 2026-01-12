Espera Alianza de Camiones de Mazatlán que Gobierno del Estado autorice aumento a tarifas

Como cada inicio de año, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán volverá a insistir con el Gobierno del Estado para ver un posible aumento en la tarifa del pasaje, algo que no sucede desde hace más de tres años y vienen golpeando a la empresa debido al constante aumento de insumos y combustible.

Efrén Landell Osuna, dirigente de la Alianza, mencionó que están a la espera de una nueva reunión en Culiacán con autoridades estatales, en busca de dar a conocer la problemática que les genera ya el mantener las unidades en buen estado, pues ante el aumento de varios productos, acrecentar su tarifa es muy necesario.

”Bueno, en cuestión del aumento, nosotros le seguimos solicitando al señor Gobernador esa cuestión, porque si bien recuerdo, ya son tres años y medio que no tenemos un aumento. Todos los días o cada mes suben los insumos de nosotros, así que es casi imposible poder mantener las unidades trabajando día a día”, señaló Landell Osuna.

“Entonces, la petición hacia el Gobierno es la misma. De hecho, estamos esperando que nos citen en Culiacán para ver si tenemos una respuesta o algo favorable hacia nosotros, ya que no estamos pidiendo algo injusto; lo que solicitamos es algo necesario porque todo sube, ya subieron un montón de cosas en la canasta básica, sobre todo en refrescos, en otro tipo de cosas”.

Reiteró que artículos como el aceite o las refacciones son indispensables para mantener el buen funcionamiento de la alianza, por lo que esperan que el Gobierno Estatal pueda entender la necesidad de los conductores con los costos, y aprobar alguna ayuda por más mínima que sea.

“Para nosotros es indispensable (el aumento) porque el diésel sube. Entonces, sube el diésel, suben los insumos que viene siendo el aceite, los filtros, las llantas, todas las refacciones que conllevan para tener el camión trabajando, y al mismo tiempo se nos incrementan los costos”.

“(Nos dicen) Que lo van a revisar y en base a que lo revisen, ya nos dan alguna notificación. Pero si tú te pones a checar en años anteriores, siempre que se nos da una tarifa que es muy poco; entonces, aunque los salarios suban un 13, 12 por ciento, o lo que suba cada año según la inflación, la tarifa no equivale a lo que suben los salarios, por lo que es una cantidad mínima la que aumenta”.

Sobre cuál sería el posible aumento al costo de pasajes, mencionó que eso ya lo tendría que decidir el Gobierno del Estado mediante estudios a realizar con el tema de los insumos.

Anteriormente se había hablado de algunas cuotas nuevas como 13 pesos y 15 pesos; sin embargo, aún nada de eso es oficial.