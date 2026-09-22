Espera Ayuntamiento de Mazatlán aprobación de recursos de Zofemat para reparar el malecón

Tras la liberación de alrededor de 34 millones de pesos del fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre, el Gobierno de Mazatlán busca que se autoricen recursos para reparar el malecón, una intervención que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez calificó como urgente.

Palacios Domínguez informó que el Ayuntamiento ya envió la documentación necesaria y espera que esta semana se celebre la sesión en la que se podría definir la aprobación del proyecto, lo que permitiría anunciar el inicio de los trabajos.

“Estamos trabajando con Zofemat, ya se envió toda la documentación necesaria. Esta semana ya se estaría sesionando para ver si ya podemos anunciarles que por fin se arrancarán los trabajos”, comentó.

Aunque los recursos del fondo ya fueron destrabados, su disponibilidad no implica que las obras estén autorizadas, por lo que el Ayuntamiento debe presentar las propuestas ante el Comité de Zofemat, integrado por autoridades municipales, estatales y federales, para su revisión y aprobación.

En este sentido, la Alcaldesa señaló que la administración municipal busca aprovechar este fondo para atender las reparaciones necesarias que requiere el paseo costero.

“Estamos trabajando para que el fondo de Zofemat, que es un fondo justamente para la zona federal marítima, se pueda aprovechar y hacer esta reparación que es de urgencia”, declaró.

En días anteriores, Renato Ocampo Alcántar, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa, informó que alrededor de 34 millones de pesos habían permanecido detenidos desde administraciones anteriores por diferencias administrativas.

El funcionario explicó que, mediante la coordinación con el Ayuntamiento, fue posible liberar el dinero y comenzar la presentación de proyectos para su ejercicio, precisando que estos recursos corresponden al 30 por ciento de la recaudación por el aprovechamiento de la Zofemat, el cual debe destinarse específicamente al mejoramiento de esa zona.

En ese contexto, la alcaldesa planteó que la respuesta a la solicitud para reparar el malecón podría conocerse durante esta semana, aunque evitó confirmar una fecha de inicio.

“En cuanto tengamos la noticia de que fue aprobado, les vamos a dar a conocer. Sería potencialmente en esta semana que pudiéramos tener esa noticia y estamos trabajando para que así sea”, manifestó.

Palacios Domínguez no precisó cuánto se solicita para la reparación del malecón, ya que los 34 millones de pesos corresponden al fondo liberado para proyectos de la franja costera y no a una inversión confirmada para esta obra.

De esta forma, de aprobarse la propuesta, el Ayuntamiento podrá avanzar en las reparaciones del malecón con recursos del fondo de Zofemat, aunque por ahora permanece pendiente conocer el monto que se destinaría a esta intervención y el calendario de ejecución de los trabajos.