Espera Canaco Mazatlán que sashimi más grande del mundo cumpla con el récord Guinness

En busca de lograr una mayor promoción para la riqueza gastronómica de Mazatlán, el evento Maza Fest y su iniciativa del Sashimi más grande del mundo esperan cumplir con todo los puntos que les exige Récord Guinness este próximo 15 de mayo; así lo informó Guillermo Romero, subsecretario de turismo de Canaco.

Indicó que este proyecto, el cual forma parte del proyecto “Sabores de Mazatlán”, debe tener mucho cuidado en temas de higiene, salud y orden en su preparación, para lo cual contarán con más de 300 chefs especializados en la materia que serán los encargados cubrir todos esos rubros.

”Uno de los temas del récord Guinness, pues es que se tiene que acabar la comida para cumplir con el reto; o sea, si no se acaba la comida, pues no ganaste el récord Guinness. Entonces, no nada más es traerlo, sino hay que cumplir con todos los puntos que nos piden, que va desde la higiene, el tema de salud, y por eso tenemos muchos chefs que están participando, que se están encargando del tema de la salud, la higiene, de la capacidad y el orden”, Romero Rodríguez.

La iniciativa del sashimi más grande del mundo corre a cargo de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Consejo Nacional Gastronómico de Mazatlán y Vitel Club México, quien será el encargado de la preparación desde muy temprano el día 31 de mayo.

El platillo que realizarán los mazatlecos en punto de las 17:00 horas en el malecón contará con dos toneladas de Sashimi y tendrá una distancia de un kilómetro de largo, el cual será la primera vez que se haga en la historia.

”Es la primera vez que se hace algo así, y vamos a dejar muy alta esta meta porque es un kilómetro, va a ser difícil que alguien pueda hacer arriba de un kilómetro por el momento, pero el récord viene y lo va a tener Mazatlán”.