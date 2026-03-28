Espera Canaco Mazatlán repunte turístico de último momento en Semana Santa

MAZATLÁN._ De cara al periodo vacacional de Semana Santa, el sector comercial de Mazatlán mantiene expectativas moderadas ante un comportamiento irregular en la ocupación turística y una recuperación que aún no termina de consolidarse, informó la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán.

Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta del organismo, señaló que aunque durante los fines de semana se ha registrado un repunte en la afluencia de visitantes, alcanzando niveles de entre 70 y 75 por ciento en algunos casos, esta semana la ocupación continúa siendo bajo de cara al periodo vacacional.

Destacó que como ha ocurrido en períodos anteriores, existe la expectativa de que el turismo llegue de último momento, lo que podría favorecer una recuperación parcial durante los días más fuertes de Semana Santa.

“Todavía tenemos una ocupación baja entre semana, aunque ya el fin de semana empieza a mejorar, alcanzando entre un 70 y 75 por ciento en algunos casos, por lo que seguimos trabajando para que la gente se anime a venir a Mazatlán, donde tenemos mucho que ofrecer y el clima es ideal para disfrutar de playas, albercas y paseos”, comentó.

“Tenemos expectativas de que el turismo llegue de último momento, como suele ocurrir, aunque el turismo que reserva con anticipación está muy tranquilo”, añadió.

En este contexto, la empresaria señaló que el sector empresarial ha optado por mantener cautela, especialmente en la contratación de personal, ya que la mayoría de los negocios han decidido operar con sus plantillas actuales ante la incertidumbre económica.

Incluso, explicó que, durante los últimos meses, algunas empresas han recurrido a esquemas como los “descansos solidarios” para sostener operaciones, aunque en ciertos casos esto no ha sido suficiente y se han tenido que realizar recortes, principalmente en el sector hotelero.

“En cuanto a la contratación, ha sido muy poca, pues la mayoría de las empresas se ha mantenido con el mismo personal ante la incertidumbre económica. Hemos trabajado con descansos solidarios durante todo el año, pero en algunos casos no ha sido suficiente y se han tenido que hacer recortes”, declaró.

“El sector hotelero es de los más afectados, ya que además de la incertidumbre han tenido que entrar en una guerra de precios para mantener ocupación”.

Sin embargo, a pesar de este panorama, la dirigente empresarial destacó que Mazatlán continúa siendo un destino atractivo, gracias a sus condiciones climáticas y su oferta turística, que incluye playas y distintas actividades recreativas.

Finalmente, Cázares Oliveros reiteró que el reto principal para esta temporada será el recuperar la confianza del visitante y lograr una mayor estabilidad en la actividad económica, por lo que hizo el llamado a mantener la promoción del destino y fortalecer las condiciones que incentiven la llegada de turistas.

“Seguimos trabajando en recuperar la confianza, que hoy por hoy es lo más importante para el destino”, puntualizó.