$!Espera con ansias Ángela Adamaris un kit para hacer pulseras este Día de Reyes

Hay días que llegan envueltos en una luz distinta a los demás, y para Ángela Adamaris, el Día de Reyes es uno de ellos, cargado de ilusión y de recuerdos que se renuevan en su hogar cada 6 de enero, en un momento para reencontrarse, compartir y fortalecer los lazos familiares. A sus 11 años, Ángela sabe que, en su hogar, esta fecha no solo representa una tradición, sino que además es un momento en el que la magia regresa a casa para recordar que siempre hay espacio para la esperanza. Es por eso que para la pequeña, el Día de Reyes es un momento para pasar rodeada de su familia, disfrutando juntos el momento de partir la rosca y acompañarla con una taza de chocolate caliente, pues para ella, esos instantes llenos de risa y calidez, hacen que la celebración se sienta aún más especial.

“Lo que más me gusta del Día de Reyes, es que puedo pasar el día acompañada de mi familia, aquí en mi casa, con mi mamá, mis tías y mis abuelos, para partir la rosca todos juntos”, comentó. Para Ángela, la ilusión de este día también toma forma en un deseo muy concreto, pues sueña con recibir un kit para hacer pulseras y collares, obsequio que refleja lo que más disfruta hacer en su tiempo libre, crear, experimentar y expresarse a través de las manualidades. “Me gustaría que este año los Reyes me trajeran un kit para hacer pulseras y collares, pues me gusta mucho hacer manualidades y creo que me he portado muy bien”, dijo con una sonrisa dibujada en el rostro. Las artes plásticas, el dibujo y todo lo que implique el transformar materiales en ideas, la han acompañado desde pequeña, dándole un refugio tranquilo donde su imaginación florece sin prisa. Aunque todavía no decide qué le gustaría ser cuando crezca, su inclinación por el arte parece abrirle las puertas hacia un camino prometedor, pero, sobre todo, un camino que disfruta al máximo.

Convencida de que ha tenido un buen año y que la constancia también es una forma de demostrar cariño, Ángela espera que los Reyes Magos escuchen sus deseos, con la serenidad propia de quien confía, con el corazón dispuesto y la mirada encendida por la ilusión. Para ella, más que un regalo, se trata de un gesto que alimenta sus sueños y le recuerda que cada pequeña chispa creativa, tiene valor para seguir creciendo al hacer lo que más le gusta.