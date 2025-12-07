Espera Diego Aldahir un carrito montable para este Día de Reyes

MAZATLÁN._ Con el corazón lleno de ilusión, Diego Aldahir espera la llegada de los Reyes Magos teniendo muy claro lo que desea para esta fecha tan especial: un carrito montable para poder pasear con su mamá y sus hermanos para compartir momentos de alegría y unión familiar.

El pequeño Diego solamente cuenta con 2 años, reflejando su edad en cómo sus ojos se le llenan de un brillo especial al pensar en que Melchor, Gaspar y Baltazar podrían hacerle realidad ese sueño.

Por tal motivo, espera con ansias el Día de los Reyes Magos, para que dentro de poco él y sus hermanos puedan disfrutar de momentos juntos, recorriendo las calles de su cuadra mientras el pasea en su carrito.

Pero en su lista de regalos también hay un deseo que toca fibras un poco más profundas, pues Diego pide que los Reyes Magos le regresen con bien a su tío Jhonatan, para poder pasar juntos esta festividad.

A su manera, expresa la falta que hace su tío en casa, alguien con quien compartió poco tiempo, pero las imágenes de él en su casa lo hacen sentir cerca y cuyo regreso anhela con la inocencia propia de un niño que no entiende de ausencias, pero sí de afectos.

En su hogar, esta petición ha generado un ambiente de ternura, sabiendo que algunos regalos no se envuelven ni se colocan bajo el árbol, pero que la esperanza siempre encuentra un espacio.

Por tal motivo, mientras se preparan para la tradicional celebración, todos guardan el deseo sincero de que la vida permita ese reencuentro tan esperado en esta familia.

Su petición, sencilla y profunda a la vez, recuerda que la verdadera ilusión de los más pequeños siempre nace del corazón.



FAMILIAR

El familiar de Diego Aldahir es su tío Jhonatan Adolfo Herrera Sánchez, quien desapareció en septiembre de 2024 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.