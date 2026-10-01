Espera Estrella Palacios baje en Mazatlán incidencia delictiva en octubre tras cierre violento de septiembre

Después de una jornada en la que se reportaron cinco personas fallecidas y una herida en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez lamentó los hechos y aseguró que esperan una disminución de la incidencia delictiva durante octubre, con un despliegue de 9 mil elementos de los tres niveles de Gobierno.

Palacios Domínguez señaló que las fuerzas de reacción acudieron a los sitios donde ocurrieron las agresiones del miércoles, mientras las autoridades mantienen una revisión diaria de la estrategia de seguridad en el Municipio.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos el día de ayer, inmediatamente las fuerzas de reacción acudieron a los lugares, estamos previendo que este octubre baje la incidencia”, comentó.

La Alcaldesa sostuvo que de agosto a septiembre se registró una ligera reducción de la incidencia, aunque no presentó cifras ni precisó qué delitos fueron considerados para establecer esa comparación.

“Por supuesto, de agosto a septiembre bajó ligeramente, queremos que no pase ni un solo incidente, esa es nuestra meta, y bueno, pues estamos trabajando en ello”, declaró.

En lo que respecta a la persistencia de hechos violentos, pese a una mayor presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, Palacios Domínguez destacó el número de efectivos desplegados en Mazatlán.

“Tenemos 9 mil elementos de los tres niveles de Gobierno trabajando todos los días para la seguridad de los mazatlecos”, afirmó.

En este sentido, explicó que durante la Mesa de Seguridad de este jueves se revisaron asuntos relacionados con el cierre de septiembre, así como las necesidades de vigilancia en distintos sectores del Municipio.

Asimismo, añadió que el análisis de la estrategia comprende tanto las colonias de la zona urbana como las comisarías y sindicaturas, donde, aseguró, se revisan diariamente las condiciones para reforzar la seguridad.

“Siempre analizando todas las colonias, todos los rincones de Mazatlán, comisarías, sindicaturas, donde día a día se revisa la estrategia y se refuerza la seguridad”, manifestó.

De esta forma, aunque Palacios Domínguez expresó su expectativa de que los hechos delictivos disminuyan durante octubre, no detalló ajustes específicos al despliegue para atender los hechos de alto impacto que se han registrado en el puerto.