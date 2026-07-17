Espera FGE análisis comparativo para determinar si detenidos en Culiacán están ligados al atentado contra diputados de MC

Luego de la detención de dos hombres en Culiacán que presuntamente podrían estar ligados al atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que ya trabajan en el análisis comparativo para detectar una posible relación en el caso.

La Fiscal señaló que no puede confirmar que ambos detenidos sean responsables del atentado del pasado 28 de enero, pues tras darse a conocer la noticia, la investigación sigue en pie y están contando con todo el apoyo de la Fiscalía de la República para tener avances concretos.

“Esa es una información que se estuvo publicando a través de medios de comunicación. A su vez nosotros como Fiscalía Estatal lo que hicimos en este caso y en todos los casos similares; fue solicitar formalmente la colaboración con Fiscalía Federal en el estado de Sinaloa para que nos den la apertura a esos detenidos que ellos recibieron a disposición”, señaló.

“Nosotros tenemos en ese caso, lo que es toda la parte de balística con respecto a los indicios que nosotros recabamos en su momento. Entonces, ahorita estamos trabajando formalmente en la comparativa”, añadió en entrevista.

Mencionó que si el análisis comparativo arroja indicios con alguna intervención de las dos personas detenidas hace dos días, es cuando van a actuar conforme indica la ley, pues cabe mencionar que los dos hombres han sido formalmente identificados por FGR, quienes los tienen bajo su custodia actualmente.

Sobre una posible colaboración con la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda, una de las dos víctimas del ataque, la Fiscal Estatal comentó que tienen apertura total para que ella pueda sumarse a los avances del caso.

Añadió que de hecho, la Legisladora ya rindió su declaración oficial en su momento.

“Nosotros tenemos la apertura total con la Diputada, está ahí la carpeta de investigación a su alcance. Ella en su momento sí tuvo la entrevista, tuvo su declaración, está todo ahí formalizado. Y referente a esta información actual que se ha estado difundiendo de que estas dos personas tienen relación, nosotros estamos trabajando la formalidad para poder confirmar si sí o si no, eso nos va a dar la comparativa y el resultado pericial”.