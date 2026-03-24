Espera Gobierno de Mazatlán que CFE actualice consumo de electricidad tras instalar lámparas led

Desde el año pasado se han instalado en Mazatlán lámparas led, que son ahorradoras de energía y así se continuará este año, pero siguen las pláticas con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad para que se haga la actualización en el consumo de energía en este municipio, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“No se ha hecho la actualización, entonces todavía seguimos en esa plática con CFE para que se haga la actualización y poder tener menor carga y un mejor ajuste en cuanto al pago, que sea justo”, dijo.

“Nosotros el año pasado fueron alrededor de 10 mil luminarias (que se instalaron), este año tenemos otra meta con Mazatlán Brilla, seguimos instalando luminarias led, que además son ahorradoras de energía y también seguimos iluminando colonias, esto es parte de los programas que tenemos permanentes en nuestra administración”.

Reiteró que con la instalación de las lámparas led aminoran la carga de consumo de energía eléctrica y por lo tanto se debe ajustar a la baja el cobro que hace la CFE del servicio de energía eléctrica al Municipio.

“Estamos instalando lámparas led, esto aminora la carga y se tienen que hacer los ajustes correspondientes, estamos en esa trámites, en pláticas con el superintendente para que se hagan las actualizaciones correspondientes de acuerdo a las lámparas que se instalaron todo el año pasado”, manifestó.