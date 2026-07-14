Espera Gran Acuario Mazatlán recibir alrededor de 100 mil visitantes en lo que resta de las vacaciones de verano

Luego de notar un incremento en la afluencia de turistas desde el arranque de la temporada de verano hace unas semanas, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés ya proyecta recibir alrededor de 100 mil visitantes durante los meses de julio y agosto, informó su director ejecutivo, Rafael Lizárraga Favela.

El ejecutivo señaló que el periodo de mayor movimiento turístico aún está por comenzar, mientras que las promociones vigentes han favorecido la respuesta del público.

Añadió que la segunda quincena de julio es considerada la etapa de mayor movimiento turístico, por lo que estiman mayor asistencia en esas fechas.

“Hemos visto ya un incremento de visitantes desde la semana pasada, ya se empezó a generar un flujo interesante. Y bueno, la parte más fuerte del verano esperamos que empiece a partir de mediados de este mes, o ya la siguiente semana para tener un flujo mayor de visitantes en nuestras instalaciones”, expresó.

“Nosotros esperamos tener alrededor de 100 mil visitantes entre el mes de julio y el mes de agosto, así que es un buen número de gente que pueda aprovechar las promociones”.

Atribuyó parte de la respuesta del público a las promociones que actualmente ofrece el recinto, las cuales han apoyado la compra de boletos y la adquisición de membresías.

Explicó que, por el momento, se mantiene vigente un descuento del 10 por ciento en la compra de entradas a través de internet.

“Mira, el verano va empezando. Ahorita tenemos solo la promoción del 10 por ciento cuando compras entradas online, y también lo que es el ‘Flash Sale’ para la compra de la membresía familiar, que es hasta esta semana, la cual también tiene un descuento muy importante porque quienes compran ya tienen garantizada la visita todo el año”, detalló.

Agregó que el Gran Acuario analiza lanzar nuevas promociones en los próximos días para mantener el interés de los visitantes durante el resto del periodo vacacional.

Entre tanto, invitó a la gente a disfrutar de las actividades que tiene actualmente en la “Semana del Tiburón”, con exposiciones fotográficas y audiovisuales.

De igual modo, recordó que el recinto abre sus puertas de las 9:00 a las 16:30 horas en taquilla, mientras que las instalaciones permanecen abiertas hasta las 18:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de las distintas exhibiciones y actividades durante gran parte del día.