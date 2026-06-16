Espera Imdem notificación oficial por denuncia relacionada con fallecimiento de triatleta

A diez días de que fuera presentada una denuncia penal por presuntas irregularidades relacionadas con el fallecimiento de un participante durante una competencia de triatlón en el puerto, el director de Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Ezequiel Mora Bracamontes, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por las autoridades.

Pese a ser uno de los señalados en la demanda realizada por el abogado Guillermo Quintana Pucheta, representante de la familia del triatleta fallecido, Julián Alejandro Fontes Aguilar, Mora Bracamontes señaló que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de notificación oficial.

El funcionario expresó que se mantiene atento al desarrollo de las investigaciones y afirmó que las actuaciones del instituto se realizaron conforme a los reglamentos y procedimientos establecidos, esto, después de que la demanda se interpuso ante quienes se encargaron de la autorización, supervisión y seguridad del evento donde el joven triatleta perdió la vida.

“Aún todavía no hemos recibido ninguna notificación, estamos esperando que las autoridades determinen y nos hagan llegar eso. Hemos estado muy atentos a lo que se está desarrollando”, comentó.

“Todo lo que nosotros hemos hecho y hemos estado trabajando, ha sido conforme a los reglamentos y las formas de trabajo que se llevan dentro del instituto y el municipio”, agregó.

En la denuncia presentada por familiares de Fontes Aguilar, se menciona presuntas irregularidades en la organización y el desarrollo del evento, y señala la ausencia del director del Imdem durante la competencia, ante lo cual Mora Bracamontes confirmó no haber estado presente el día de la prueba, aunque aseguró que el instituto sí contó con representación en el lugar.

“En realidad yo no estuve presente. Estuvo ahí el coordinador de programas, Mario Prado, y él a su vez es un juez de los que participa dentro de los triatlones, por lo que sí tuvimos presencia, yo estuve en otras actividades, ya ve que todos los fines de semana tenemos diversas actividades”, declaró.

“También estuvo presente Jesús Ríos, que es parte de los coordinadores que nos apoyan en diferentes actividades que se realizan durante el fin de semana” añadió.

En lo que respecta a los señalamientos de una posible negligencia, el director del Imdem evitó emitir una conclusión y consideró que dicho tema corresponde a las autoridades determinar si existió alguna responsabilidad.

“Determinar si hay negligencia o no es verlo de diferente manera por diferentes personas, pero todo se llevó a cabo, había presencia de las autoridades y de nosotros también, entonces es esperar a que nos notifiquen y ver qué es lo que va a proceder”, expresó.

Sobre el tema de las medidas de seguridad implementadas durante la competencia, Mora Bracamontes sostuvo que los protocolos establecidos sí fueron implementados.

Finalmente, defendió la capacidad de Mazatlán para continuar siendo sede de eventos deportivos de gran escala, al señalar que el destino recibe constantemente competencias organizadas por federaciones y promotores privados.