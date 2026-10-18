Espera la SSP que detención de ‘armeros’ ayude a reducir homicidios

MAZATLÁN._ La detención de presuntos “armeros” ocurrida la semana pasada en Culiacán que, de acuerdo con las autoridades, se encargaban de traficar, distribuir y reparar armas utilizadas por grupos delictivos, podría contribuir a reducir los homicidios en Sinaloa, consideró Sinuhé Téllez López, Secretario de Seguridad Pública estatal.

El funcionario atribuyó estas capturas a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de Gobierno y señaló que en los operativos participaron la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

El viernes, el Gabinete de Seguridad federal informó la detención de cuatro personas vinculadas con una célula delictiva dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa; operación que fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación y del intercambio de información con Estados Unidos.

Entre los detenidos identificaron a Germán “N” y Mario “N”, alias “Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

“Esto es parte de la estrategia de seguridad. El cuarto eje fundamental es la coordinación entre los tres niveles de Gobierno. En este trabajo específicamente la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa y el personal de la Policía Estatal llevaron a cabo esta importante detención”, dijo el Secretario de Seguridad.

El funcionario sostuvo que los detenidos presuntamente desempeñaban una función relevante en la operación de grupos generadores de violencia, al encargarse del mantenimiento y reparación de armamento.

Por tal motivo, consideró que retirar de circulación a personas que realizan estas tareas podría tener un efecto en la incidencia delictiva, particularmente en los homicidios, aunque no presentó cifras que permitan anticipar el impacto de las detenciones.

“Creemos nosotros que con esta detención de estos generadores de violencia, y más por el rol que jugaban, que eran los armeros, el personal que les arreglaba las armas, pues se va a reducir un poco la incidencia delictiva, lo que es en el homicidio”, declaró.