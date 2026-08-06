Espera locataria de Mercado Pino Suárez que Cabildo de Mazatlán resuelva a favor cambio de giro de local

Que el Cabildo de Mazatlán resuelva a favor el cambio de giro de un local del Mercado Municipal “José María Pino Suárez” de frutas y legumbres a venta de ropa y artesanías, espera la locataria Daniela Izquierdo.

“Hoy estoy aquí porque desde el 2022 se me ha impedido ejercer plenamente el derecho a trabajar, en 2022 pedí el cambio de giro de frutas y legumbres a lo que viene siendo ropa y artesanías, pero la solicitud no ha tenido ninguna respuesta, sigue detenido todo esto”, añadió Daniela Izquierdo.

En conferencia de prensa la mañana de este jueves, acompañada por el ex presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal en mención, Fernando Izquierdo Canizález, agregó que tanto su abuelo como su papá trabajaron como locatarios en dicho mercado ubicado en el Centro de la ciudad, pero no se le ha permitido emprender.

Izquierdo Canizález precisó que el 19 de marzo del 2024 el Magistrado Jesús Davit Guevara Garzón, de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa resolvió en el expediente 281/2022 turnar la solicitud al Honorable Ayuntamiento para que emita la autorización del cambio de giro comercial de frutas y legumbres a ropa de artesanías solicitado por la autora.

“Sin embargo, hubo una apelación por parte de las autoridades municipales, entonces ahí se da el caso, ahora en la Sala Superior allá en Culiacán (Del Tribunal de Justicia Administrativa en mención) le ordena al Ayuntamiento reponer el proceso, que sea a través del Cabildo en pleno, que se decida en consecuencia, se resuelva a favor o en contra, pero a favor es como nosotros lo estamos esperando”, reiteró el ex dirigente de locatarios.

En al menos dos ocasiones en votación por mayoría el Cabildo de Mazatlán ha impedido que este caso sea subido a la orden del día, lo que ha molestado a un grupo de locatarios encabezados por Roberto Vega Nieblas, que se oponen a que se autorice ese cambio de giro.

Al respecto Izquierdo Canizález dijo que ese grupo de personas no son representantes legales ni representan el sentir de los locatarios pues no fueron electas en una asamblea general y quien los encabeza, Vega Nieblas, hace cerca de 2 años no era locatario, con lo que se viola el Reglamento de Mercados y después de ello se hizo de tres locales, pero su nombramiento está viciado de origen.

Precisó que el mercado en mención tiene 289 locales, la mayoría de los locatarios apoyan a Daniela Izquierdo en su solicitud de cambio de giro de un local de frutas y legumbres a venta de ropa y artesanía.