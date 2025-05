$!Espera PAN que ASE atienda denuncia por adquisición de medicamentos para hospital de Mazatlán por cerca de $20 millones

“El llamado sigue siendo a la autoridad municipal para que transparente el gasto del recurso público porque no solamente hay esa evidencia de la adquisición directa, y lo más lamentable aquí es que sigue habiendo desabasto de medicamentos en el Hospitalito de la Juárez a pesar de ello, porque en aquel entonces que se llevó a cabo esta adquisición se dijo que había una urgencia para atender la salud y yo entiendo, reconocemos que la salud es un tema de urgencia y que muchas veces hay que agilizar los trámites”, continuó el dirigente del PAN en Mazatlán en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Laura Delia Gavica Hernández, secretaria general y y Diego Cuellar, coordinador juvenil.

“Pero eso no implica que tengas que tener opacidad y que tengas que dejar de cumplir lo que la ley te marca, porque además dicho sea de paso, hay otras, de acuerdo con el informe que rindió ayer el propio Observatorio, hay licitaciones que sí se llevaron a cabo, pero los contratos están en lo oscurito, no están publicados y por ahí (dice) el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas y por qué no tener públicos esos contratos para que el ciudadano que tiene el interés de conocer de manera detallada la forma, el cómo, cuándo y cuánto nos está costando ese tipo de contrataciones pues pueda hacer la consulta y que quede a la vista de todos”.

Reiteró que ese tipo de situaciones significan un retroceso, por lo que espera que la Alcaldesa corrija el rumbo, sobre todo por los antecedentes que ya se tienen aquí en Mazatlán.

“Pero lo que deseo también es que la Auditoría Superior del Estado atienda esa denuncia que de manera formal ha presentado Observatorio Ciudadano con evidencias claras que, como insisto, habíamos venido denunciando nosotros públicamente ante los medios de comunicación y que finalmente hoy el tiempo nos da la razón y ahí están las evidencias de que las cosas no se están haciendo bien y que se sigue actuando en lo oscurito sin querer transparentar el uso de los recursos públicos al cual todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer”, subrayó Corrales Macías.