Espera Secretaría de las Mujeres análisis para esclarecer patrones de violencia detrás feminicidios en Sinaloa

En espera de información que permita precisar cuántos asesinatos de mujeres están relacionados con antecedentes de violencia familiar o de pareja y cuántos podrían estar vinculados con la disputa entre grupos criminales se encuentra la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.

Así lo informó Brenda Rocío García Félix, titular de esta dependencia quien señaló que será la Unidad de Análisis y Contexto la encargada de aportar información para conocer las circunstancias de estos hechos y orientar las acciones institucionales.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado Sinaloa acumuló 113 feminicidios hasta el 19 de octubre, señaló García Félix, cifra que supera los 86 casos registrados en 2017, considerado hasta entonces el año con mayor incidencia desde la tipificación de este delito en la entidad. Por tal motivo, García Félix indicó que todavía están a la espera de los resultados del análisis sobre los antecedentes y posibles vínculos de las muertes violentas de mujeres con el contexto de inseguridad.

“Nosotras estamos esperando que la Unidad de Análisis y Contexto precisamente nos brinde esa información. Recordemos que también esta unidad es de reciente creación, tiene poco que se está operando con esta unidad de análisis y contexto, pero se encuentra conformada por personal muy capacitado, muy comprometido”, comentó.

“Estamos muy seguras que próximamente vamos a tener algún tipo de información al respecto”, añadió.

La secretaria explicó que sostendría una reunión de trabajo con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para revisar la situación del municipio y definir acciones conjuntas ante un escenario que calificó como complejo.

En este sentido, señaló que la Secretaría de las Mujeres federal tiene conocimiento de estos trabajos y que se busca construir una estrategia con participación de los tres órdenes de Gobierno.

“Vamos a generar un plan de trabajo que involucre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, precisamente para poder tener acciones mucho más pertinentes y que sean mucho más directas a tratar este tipo de situaciones”, declaró.

Entre las acciones previstas, mencionó la próxima apertura de una Unidad Local de Atención en Villa Unión, donde consideran necesario reforzar los servicios para las mujeres, destacando que afinan detalles de las instalaciones y estimó que podría comenzar a operar en noviembre. Mientras se desarrolla el análisis de los casos, García Félix sostuvo que la dependencia realiza actividades de difusión y sensibilización para que las mujeres identifiquen manifestaciones tempranas de violencia y conozcan los espacios donde pueden solicitar apoyo.

Además, mencionó que en Mazatlán se cuenta con el Centro de Justicia para las Mujeres y el Centro Libre y el Instituto Municipal de las Mujeres, que trabajan de manera coordinada para brindar asesoría y acompañamiento.

Respecto a la posibilidad de que los feminicidios hayan inhibido las denuncias por violencia familiar, la funcionaria afirmó que hasta el momento no han detectado un patrón que permita establecer esa relación, aunque señaló que es un aspecto que tomarán en cuenta para su análisis.

“De momento no hemos detectado algún patrón que nos indique que haya disminuido de alguna forma las denuncias por violencia familiar. Sin embargo, es un dato que vamos a tener en mente para poder analizarlo”, manifestó.

“No tenemos nosotros registro de que estén relacionadas una cosa con la otra, pero lo vamos a tomar para consideración”, agregó.

La titular de Semujeres también informó que el programa Infancias con Futuro mantiene un padrón de 373 niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, quienes reciben apoyos para su bienestar, salud y continuidad educativa, además de acompañamiento psicológico y de trabajo social.

De tal forma, aclaró que este número no corresponde exclusivamente a los casos recientes, pues el programa contempla a hijos e hijas de víctimas de hechos ocurridos desde 2012.

“Recordemos que estos 373 no son solamente de unos años acá, sino este programa aplica para los que hayan sido víctimas de feminicidio desde el 2012, que fue el año en que se tipificó acá en Sinaloa el delito como un feminicidio”, dijo.

“La cifra desagregada de momento no la tenemos de manera muy puntual. Sin embargo, sí vale la pena recalcar que este apoyo viene desde 2012 para todas aquellas personas cuyas madres hayan sido víctimas de estos delitos, pues están incorporados dentro de este programa”, complementó.

Finalmente, Gacría Félix explicó que el proceso de ingreso comienza cuando la Fiscalía notifica a la Secretaría sobre un caso tipificado como feminicidio e informa si existen hijos menores de edad, junto con los datos de contacto de sus cuidadores.