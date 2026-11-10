Espera sector hotelero de Mazatlán mayor demanda turística durante el invierno

Con reservaciones al alza reportadas por operadores turísticos y nuevas opciones de conectividad aérea, el sector hotelero de Mazatlán mantiene expectativas favorables para la temporada invernal, aunque enfrenta el reto de fortalecer la ocupación durante las primeras tres semanas de diciembre.

Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, señaló que los reportes de los socios comerciales de Estados Unidos, Canadá y México anticipan una mayor demanda para el destino.

Indicó que los operadores le han informado de un incremento de más del 30 por ciento por ciento en las reservaciones respecto al 2025, destacando que estas expectativas están acompañadas por un aumento en la oferta de asientos de avión hacia Mazatlán y por la incorporación de Air Canadá, cuyas frecuencias al puerto fueron presentadas un día antes de la entrevista.

“Estamos optimistas y contentos por haber logrado este evento, por haber logrado que las aerolíneas están subiendo los asientos de avión al destino. Ayer presentó Air Canada, que es una aerolínea muy importante a nivel internacional, las frecuencias a Mazatlán por primera vez”, comentó.

Para noviembre, el representante hotelero consideró que el puente vacacional será importante para elevar la ocupación hotelera, principalmente mediante la llegada de visitantes por carretera, con un estimado de obtener buenos resultados durante esos días, por lo que el mes podría alcanzar una ocupación de hasta 70 por ciento.

“Ahorita en noviembre, si tenemos un buen puente carretero, pues el mes puede llegar hasta 70 por ciento de ocupación”, declaró.

En el caso de diciembre, Berdegué Sacristán explicó que la última semana suele registrar una demanda favorable por las vacaciones de fin de año, sin embargo, reconoció que será necesario reforzar la llegada de visitantes durante las semanas previas.

Por tal motivo, sostuvo que, una vez que avance la temporada invernal, los reportes de los operadores permiten prever un comportamiento favorable del turismo internacional.

“Diciembre, la última semana no vamos a tener problema, generalmente es donde es muy buena. Tenemos que levantar las primeras tres. Y bueno, pues ya el fuerte del invierno, lo que nos están reportando los operadores, es que viene fuerte”, dijo.

Entre los principales factores que podrían favorecer al destino para este aumento de visitantes durante la temporada, el dirigente hotelero mencionó las bajas temperaturas que se han registrado en Canadá y Estados Unidos, lo que incentiva viajes hacia lugares de clima más cálido.

Asimismo, consideró que los cambios en las preferencias de los viajeros canadienses podrían representar una oportunidad para México, pues las tensiones entre Canadá y Estados Unidos y una menor promoción de Cuba están influyendo en la elección de otros destinos, entre ellos México, República Dominicana y Jamaica.

De esta forma, Berdegué Sacristán destacó que con estas perspectivas, el sector hotelero apuesta a que la mayor conectividad aérea y la demanda de viajeros nacionales e internacionales se traduzcan en una ocupación sostenida durante el invierno.

En este sentido, mencionó que el reto será extender los buenos resultados más allá de los puentes y las vacaciones de fin de año, especialmente durante las primeras tres semanas de diciembre.