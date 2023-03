Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua se espera la movilidad de más de 2 millones de personas en Sinaloa, de ellas más de 500 mil serán en Mazatlán, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas.

Agregó que será en próximo viernes 31 de marzo cuando se dé el banderazo de arranque del Operativo de Seguridad Semana Santa 2023 en toda la entidad, en un evento que se llevará a cabo en Mazatlán, aunque también otros municipios contemplan hacer sus arranques de manera local.

“Arranca ya el operativo este 31 de marzo, nosotros estamos esperando una movilidad de más de 2 millones de personas para el estado de Sinaloa, nosotros ya estamos atentos, somos más de 10 mil elementos que está coordinando ahorita el Secretario de Seguridad Pública (estatal)”, añadió Navarrete Cuevas.

“(También participan) cuerpos de auxilio como Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil estaremos más de 2 mil elementos en todo el estado, estaremos resguardando 178 puntos de resguardo, muy atentos a lo que está sucediendo aquí en Sinaloa, tenemos un registro de 172 puntos, hoy se incrementa a 178 porque no solamente son las 59 playas aquí en el estado de Sinaloa, sino también tenemos ríos, tenemos centros ceremoniales que nosotros de alguna manera ya estamos vigilantes, ya estamos preparados”, dijo.

Reiteró que la vigilancia no es solamente en Semana Santa, sino también las playas ya están visitadas, afortunadamente Sinaloa es un estado que en los últimos tiempos ha tenido visitas no nada más nacionales, sino como en el caso de Mazatlán de mucha visita internacional.

Las instituciones de seguridad pública y los cuerpos de auxilio ya están muy atentos, pero también en la planeación, organización y mucha comunicación entre los cuerpos de auxilio.

Los más de 10 mil elementos participantes en este operativo de seguridad en las semanas Santa y de Pascua estarán operando casi 900 unidades en todo el estado, dijo.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil hizo un llamado a la población que si va a salir que deje a sus animales encargados con alguna persona, que estén atentos a la movilidad en carreteras, que su vehículo lo esté revisando de manera previa, que usen el cinturón de seguridad, si van a ingerir bebidas embriagantes que no manejen y que tengan un conductor designado.

“Pero si están en un lugar de recreo o si van a entrar a la playa recomendable que no ingieran bebidas embriagantes, pero también si van a ingerir alimentos que no entren hasta después de una hora, hora y media después de haber ingerido alimentos, y sobre todo que nos ayuden, que no descuidemos a los niños”, recalcó Navarrete Cuevas.

“Cuando lleguemos al lugar de recreo por favor que analicemos e identifiquemos los cuerpos de auxilio o mínimamente recordemos el 911, la casa dejarla lo más seguro posible, cerrar cilindros de gas también, encargar lo que es la casa a vecinos que la mantengan limpia y regada también”.

También pidió a quienes van a las playas o sitios de recreo recoger su basura y depositarla en los lugares destinados para ello.