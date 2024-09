Son estas aspiraciones de permanente análisis de las organizaciones confederadas como el Sitatyr que al concretarse se convierten en el argumento que el legislador debería de tomar en cuenta, continuó.

En el evento también hizo un reconocimiento a la trayectoria del Alcalde de Mazatlán y su desempeño en su actual cargo.

“Los hechos y las acciones han demostrado que usted siempre ha trabajando y se ha esforzado en lo personal, con el apoyo de sus colaboradores, en dar la cara a la población del municipio que lucha y se esfuerza en la cotidianeidad de superar sus circunstancias, por su formación educativa, su experiencia en el servicio público ha sabido interpretar el sentir de la localidad, lo cual le permite impulsar un diálogo constructivo cuando han sido los tiempos para hacerlo”, recalcó Flores Sandoval.

“Pero también cuando deben ser los momentos de garantizar decisiones y soluciones certezas suficientes, eficientes como efectivas para sus coterráneos a los que bien conoce y sabe integrar y dar respuestas para abonar a los conceptos de crecimiento económico para que sea más ordenado”.

En su mensaje en la Asamblea General Ordinaria del Sitatyr, que fue inaugurada por el Presidente Municipal de Mazatlán, dijo que con este evento se cumple con la obligación estatutaria de informar y de discutir las cosas que les afectan y de donde surge la agenda para los próximos seis meses.

Por su parte el Secretario de Acción Política de la CTM, Juan Carlos Velasco Pérez, quien acudió en representación del secretario general de dicha agrupación, Carlos Aceves del Olmo, también expresó que a partir del 1 de octubre próximo México será gobernado por primera vez por una mujer, son tiempos de las mujeres, Claudia Sheinbaum Pardo.

“A nuestra Presidenta le ratificamos como cetemistas que estaremos de su lado en las grandes decisiones que como Presidenta tome en favor de la clase trabajadora, 36 millones de votos, 60 por ciento de la elección legitimaron la Presidencia de la República en favor de la doctora, está la esperanza de que a México le vaya mejor porque los mexicanos merecemos que nos vaya muy bien”, subrayó.

“36 millones de votos sin lugar a dudas que comprometen a una gran mandataria, justicia social, certidumbre a los inversionistas generadores de empleo, vamos con la Presidencia con un ánimo renovado, vamos a trabajar a su lado para la construcción de 600 mil casas del Infonavit en donde en ese Instituto, que es de los trabajadores, habrán de dispersarse los recursos para que la gente que menos gana obligue al Infonavit a regresar a su origen que es entregar una vivienda digna para los que menos ganan”.

Recordó que Sheinbaum ha manifestado que en su sexenio se van a construir un millón de casas, pero él considera que se deben construir más porque la demanda es mayor.

“Vamos con la doctora Sheimbaum para mejorar algo que ustedes compañeros y que los empresarios reclaman, servicios de calidad y de calidez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no estamos de acuerdo, y si hay necesidad lo habremos de manifestar públicamente, de que no se los entreguen las medicinas, de que nos cambien las citas médicas, que nos cambien las operaciones, que no nos puedan hacer los exámenes químicos en las clínicas del Seguro Social, el Seguro Social también es una gran conquista de la clase trabajadora y nosotros por supuesto que deseamos el bienestar de todos los mexicanos, pero el Seguro Social está comprometido primeramente a atender a los 80 millones de derechohabientes que tiene, entonces vamos con todo México, no hay ningún problema, pero primero los que son derechohabientes del Seguro Social”.

“Vamos, lo decía Patricio, por una jornada laboral de 40 horas con pago de 56, esta no es una iniciativa nueva, esta es la iniciativa de la Confederación de Trabajadores de México expresada por Fidel Velázquez hace más de 50 años, la lucha por la jornada de las 40 horas es una lucha de los cetemistas, no lo olvidemos, trabajemos, insistamos porque esta jornada laboral se tiene que dar y que no nos digan que se van a perder empleos o que vamos a ser menos productivos, Bélgica por ejemplo, trabajan 32 horas, ganan más y el trabajador mexicano, sin hacer comparaciones, es creativo, es muy trabajador y creo que merece las 40 horas con el pago de las 56”.

Los oradores desearon que esperan que pronto mejoren las condiciones de seguridad en Sinaloa.

En su mensaje al inaugurar el evento, el Alcalde Édgar González Zataráin, recalcó que en su forma de trabajo la comunicación lo es todo y les dijo que en él tendrán a un amigo con o sin cargo público.

“La comunicación lo es todo, hablando con la verdad, hablando de frente, hablando y dando la cara es como la ciudadanía te va tomando confianza, es como la ciudadanía va creyendo en que las cosas pueden cambiar”, expresó.

“Me dá mucho gusto de verdad, tiene un gran valor y más en estos tiempos tan difíciles en materia de seguridad tiene un gran valor, lo apreciamos bastante, lo abrazamos y por supuesto se los digo, tienen un amigo, y se los digo de verdad, no es por cumplir, porque lo que más te queda y lo que más pueden apreciar cuando tienes una tarea como la que hoy tengo, es lo que vas sembrando en el camino de relaciones y amistades, eso que logres tener esas amistades, que logres conservar abiertamente eso es un gran logro, yo se lo decía igual a los medios, que aquí están muchos, me preguntaban cuál va ser el legado o cuál va ser el recuerdo con el que quiera la ciudadanía de Mazatlán sobre su persona, les digo, por lo menos que me saluden en la calle y que me saluden con agradio”.

Por ello les reiteró a los participantes en la Asamblea General Ordinaria del Sitatyr que los considera sus amigos.

“Los considero por supuesto amigos más allá del cargo, con cargo o sin cargo aquí tienen un amigo en Mazatlán que se llama Édgar González Zataráin”, les recalcó.