Espera Tesorero de Mazatlán que se resuelva pronto pago de cerca de $18.3 millones de medicamentos adquiridos a finales del 2024

Se espera que se resuelva pronto el pago de cerca de 18.3 millones de pesos por la compra de medicamentos a finales del 2024 para el Hospital Municipal "Margarita Maza de Juárez", manifestó el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo.

“Ya se hizo una propuesta de parte de la Tesorería, se va ver en la Comisión de Hacienda (del Cabildo de Mazatlán) y esperemos que eso se resuelva pronto, recordarles que la idea es pagar 10 millones de pesos este año y el resto ponerlo como propuesta en el Presupuesto de Egresos del otro año”, agregó Ramos Robledo.

Recordó que se propone realizar el primer pago de 10 millones de pesos el próximo 31 de agosto, por lo que se está en tiempo de hacerlo, pero eso va depender también del Cabildo.

“Estamos viendo en qué rubros ha tenido ahorros la administración y sin los rubros que se afectan para poder pagar estos 10 millones de pesos de medicamento”, reiteró.

El segundo pago sería de 8.3 millones de pesos y se prevé que se haga el 30 de enero del 2027, dio a conocer.