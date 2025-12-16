Esperan a Lupita y a Teresa, desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Familiares y amigos de Lupita y Teresa, desaparecidas el pasado 19 de noviembre en el estacionamiento de un centro comercial de la Avenida Ejército Mexicano, esperan tenerlas de regreso en casa.

En Mazatlán, los familiares y amigos seguimos esperando a Lupita y a la señora Teresa.

A través de un mensaje enviado el pasado lunes 15 de octubre a diferentes medios de comunicación, entre ellos a Noroeste, lamentan que no han tenido el milagro de tener a Lupita de nuevo en casa.

Ha sido un terrible proceso el que estamos sufriendo ante la ausencia de Lupita. En todo este tiempo, 26 días, no hemos logrado el milagro de tenerla de nuevo en casa.

Las autoridades solo nos han indicado que se trata de “un caso difícil y que las investigaciones avanzan” argumentos que solo nos alientan en creerles, pero la realidad que vivimos a cada instante es de gran dolor.

Lupita, la esposa, la madre, la amiga de todos, es una mujer sencilla que no tiene antecedente alguno de conflicto con nadie. Quizás estuvo en el lugar y momento equivocado en este lamentable contexto de violencia que afecta a todos los mazatlecos.

Desde aquí reiteramos la respetuosa y firme exigencia a las autoridades para que den con el paradero de Lupita y hagan que regrese a casa.

Los mazatlecos merecemos un clima de paz y de confianza en las autoridades. Las familias se sienten temerosas por esta situación donde, lamentablemente, nadie estamos exentos de padecer está terrible situación que hoy nos lástima a cada minuto.

Apelamos a la inteligencia y a la solidaridad; a la exigencia de justicia. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que nos demuestren que están trabajando y ofrezcan resultados lo más pronto posible.