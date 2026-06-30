$!Esperan aficionados en Olas Altas disfrutar del partido de México contra Ecuador

Aficionados esperan ya en algunos restaurantes ubicados en el Paseo Olas Altas y la Plazuela Machado que inicie el partido entre México contra Ecuador que se pospuso una hora por lluvias en la capital del país.

El encuentro estaba programado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del Palacio, pero por las prestaciones pluviales y actividad eléctrica registradas en el Estadio Ciudad de México primero se pospuso 15 minutos y después una hora.