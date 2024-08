El Alcalde Édgar González Zataráin anunció que tras una extensión de contrato de arrendamiento por un predio de 35 hectáreas, se pagarán un total de 3.5 millones de renta anual por el nuevo relleno sanitario, el cual se ubicará en un área donde estuvo el antiguo basurón municipal por 50 años.

González Zataráin explicó que el costo de la infraestructura total será de aproximadamente 33 millones de pesos, y que solo están a la espera que sea aprobado en sesión de Cabildo para que arranque dicha construcción del relleno sanitario; además, mencionó que llevan una gran parte del basurón cerrado hasta el momento.

“Esos temas nunca los atendieron antes, apenas los estamos atendiendo nosotros, nadie hubiera puesto atención si no intervenimos nosotros para ir cerrando el basurón; ya llevamos cerrado el 75 por ciento, es decir, tres etapas ya están cerradas y una que está en espera. En ese caso nosotros vamos a iniciar esta semana, por el Cabildo va a pasar el arrendamiento, una ampliación del arrendamiento de la zona del basurón para poder ya licitar la construcción de un pequeño relleno sanitario; ya se ajustó con los ejidatarios, ya hay una propuesta económica y ya quedó, mañana lo vamos a hacer en un dictamen”, expresó.

Agregó que tienen que seguir dándole mantenimiento a la zona del basura a pesar de que ya no esté en uso, mientras que se dijo satisfecho por este plan piloto del pequeño relleno sanitario, pues cree que será de mucha utilidad a la siguiente administración para que pueda planear un relleno más grande tras los dos años se prueba.

“Incluimos toda la zona porque aunque no le tiremos basura a las partes que ya se cerraron, hay que tener la logística del cierre, hay que seguirle dando mantenimiento, ya que no se trata de cerrar por cerrar nada más, entonces va a pasar por Cabildo esta semana, estamos planteando hacer una sesión extraordinaria para reportarlo”.

“Todo el trámite será ya apegado a la norma y va a servir mucho; que bueno que no encontramos un terreno donde hacer el relleno grande, ya que pretendíamos hacer para 10 o 15 años y por lo menos este nos va a servir de ejercicio como plan piloto para ver cómo funciona durante dos años un pequeño relleno sanitario, y en ese tiempo la siguiente administración tendrá suficiente tiempo para poder establecer un nuevo relleno sanitario”.

Recalcó además que tan pronto se apruebe el dictamen en Cabildo arrancará con el tema de la licitación, sin embargo, no definió una fecha exacta para el inicio de la construcción, pues señala que las lluvias siempre son un factor a considerar, por lo que espera tocar el tema con la Presidenta Municipal electa, Estrella Palacios.

“La renta es por dos años y luego sigue la licitación, tan pronto el Cabildo apruebe, al día siguiente se sube a licitación ya la construcción de ese pequeño relleno. De verdad no me atrevo a dar fecha de inicio de construcción porque ahorita ya ha habido más lluvia constantemente; septiembre y octubre siempre es muy problemático por las lluvias y no me quiero atrever a dar una fecha por ese tema, porque es excavación y nos afecta”.

“Es un tema que yo voy a platicar con la Presidenta electa, ya lo platiqué con el Secretario General de Gobierno, ya platiqué con Gobierno del Estado para estar enlazados en ese tema, para que haya continuidad y se concluya; esa podría ser una obra de transición por la circunstancias que nos está llevando, no porque nosotros queramos”.

ENERO SERÁ LA FECHA DEL CIERRE TOTAL DEL BASURÓN

González Zataráin confirmó que será en enero cuando se cierre definitivamente el viejo basurón, lo cual sería un indicativo del por qué necesitan acelerar el proceso del relleno sanitario, así que las marchas forzadas comenzarán a llegar para su equipo de trabajo.

“Hay una fecha aproximada del juez como del 20-22 de enero para el cierre del basurón, algo así, entonces, tienes que trabajar en rutas de emergencias, nosotros las hemos venido trabajando pero también tuvimos dificultades; el terreno adecuado se tiene que seguir buscando, pero se debe socializar primero con la gente, y que la gente se de cuenta que no es para lo que piensan el terreno sanitario, pero ahorita la urgencia es resolver eso”, explicó.