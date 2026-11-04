Esperan aún fallo de licitación para rehabilitar tramo del malecón de Mazatlán dañado

Se está en espera del fallo de la licitación para empezar, en el presente mes, la rehabilitación del tramo del malecón detectado con daños el pasado 23 de junio y del otro más grande se realizan los estudios respectivos, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Por parte de Zofemat ya en estos días tiene que salir (el fallo de la licitación) porque vamos a empezar la construcción en noviembre y el otro están terminando los estudios y sigue la contención”, añadió Palacios Domínguez este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Entonces estamos preparándonos porque ya está aquí encima la temporada turística, ustedes pudieron ver que este fin de semana la ocupación estuvo al 73 por ciento, siguen llegando los cruceros, y me gustaría también mencionar un evento deportivo muy importante que empieza hoy, que es la Copa Mazatlán”.

Precisó que dicha Copa será del 4 al 8 de noviembre, en la que participarán 250 equipos de diferentes partes de la República Mexicana, 4 de estados Unidos, uno de Colombia y se espera la participación de alrededor de 6 mil personas, con lo que se prevé una derrama económica de 50 millones de pesos.

“Esta ya es una tradición en Mazatlán, la Copa Mazatlán que el día de hoy será la inauguración a las 7 de la tarde en el estadio de El Encanto, tenemos varias sedes deportivas y van a ser cinco días de diversión, de que familias de diferentes partes de la República van a estar disfrutando del puerto de Mazatlán, niñas, niños, jóvenes y además es una importante actividad en atención a las causas el fomentar el deporte”, recalcó Palacios Domínguez.

Como se informó públicamente en su momento, el pasado 23 de junio se detectó un socavón de cerca de 60 metros de longitud en el malecón, frente a la Avenida del Mar y cerca de la Avenida de los Deportes, generado por el fuerte oleaje y el paso de ciclones tropicales por el Océano Pacífico.

Autoridades municipales han dado a conocer que en los trabajos de rehabilitación se invertirán aproximadamente 8.7 millones de pesos de recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo que se espera el fallo de la licitación para comenzar los trabajos en este noviembre.

Mientras que el pasado 8 de octubre se detectó un segundo colapso del malecón también generado por el fuerte oleaje y el paso de ciclones tropicales por el Océano Pacífico, el cual es de cerca de 100 metros de longitud frente a la Avenida del Mar y cerca de la calle Isla de Chivos, que dañó el muro de contención, la banqueta y la ciclovía.

Por ello se hicieron trabajos de contención para que el daño no se incremente por el fuerte oleaje mientras se realizan los respectivos estudios y se inicia la rehabilitación.

Por su parte el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noroega, dijo durante la presente semana que el tramo que se rehabilitará con recursos de la Zofemat ya está en licitación y se espera el fallo.

“Esa obra ya la estamos licitando, ya va a salir el fallo, en algunos socavones, por ejemplo, el de la Mujer Mazatleca, La Puntilla ya los estamos terminando y ahorita estamos por iniciar los estudios específicos del socavón del Hotel Olas Altas Inn”, añadió Gallardo Noroega.

Precisó que en el malecón de Mazatlán se han registrado seis socavones, se están atendiendo tres de ellos ya.

“El socavón de la Mujer Mazatleca mide 30 metros, el de La Puntilla mide 10 metros, el del Acuario midió 60 metros y el del Hotel Olas Altas 100 metros”, continuó en entrevista por separado.

Dio a conocer que en los socavones que ya se está trabajando se tiene un avance entre el 70 y el 80 por ciento en su rehabilitación y estarían listos en cerca de dos semanas.

La inversión es de cerca de un millón de pesos en los más pequeños y los demás sí superan los 9 millones.

“Y el más grande (el de 100 metros de longitud) esperamos que cueste entre 25 y 30 millones, está ahorita contenido y estamos ahorita en la etapa de estudios”, expresó el director de Obras Públicas Municipales.