Esperan comerciantes de El Quelite tener un respiro económico en vacaciones de verano

Aunque en las dos últimas semanas se ha aumentado un poco la afluencia de turistas sobre todo en los domingos, comerciantes de El Quelite esperan que en las vacaciones de verano se incremente más el arribo de visitantes para que tengan un respiro económico.

”Ha estado un poco calmado, no ha repuntado como uno quisiera, pero sí ha habido algo de movimiento, estas dos últimas semanas sí gracias a Dios lo que es el domingo sí hay un poquito más de movimiento”, dijo Miguel “N”. uno de los comerciantes del lugar.

Agregó que del lunes a viernes la afluencia de turistas es muy baja, este día nada más se vio la llegada de más carros por un evento de entrega de apoyos que realizó el Gobierno de Mazatlán en el cobertizo de esa sindicatura, pero había muy pocos visitantes, la calle Principal estaba muy tranquila.

En los domingos sí acuden visitantes y se llevan recuerdos de su estancia en El Quelite, al norte de Mazatlán, por lo menos una pieza por persona a veces, ya sea jarros, servilleteros, tequileros, entre otros.

Recordó que cuando apenas comenzó la crisis de inseguridad en septiembre pasado en Sinaloa sí se quedaron como tres meses sin trabajo, posteriormente ha estado calmado y de hace dos semanas a la fecha se ha notado un ligero incremento los fines de semana, sobre todo el domingo, posiblemente porque ya se acercan las vacaciones de verano en las escuelas y a veces acuden, pero no consumen.

”En las vacaciones esperemos que sí repunte un poco la venta ,la verdad, porque sí ya nos hace falta un buen respiro, estamos esperanzados a que aumenten las ventas”, reiteró Miguel “N”, quien dijo que El Quelite ha estado muy tranquilo, se cuenta con vigilancia se instituciones de seguridad, hay una patrulla de la Policía Municipal y de repente acuden elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano a patrullar la comunidad.

Por su parte Jorge Alfredo Mascota Valdez también dijo que la afluencia de turistas en El Quelite iba mejorando un poco, un 40, 50 por ciento de lo que se tenía, pero de hace cuatro a cinco semanas fue como volver a empezar, entre semana es muy poco lo que hay, pero en los domingos es cuando aumenta un 20, 30 por ciento en las últimas dos semanas.

”Es gente que no pasa nada aquí y viene con tranquilidad”, continuó Mascota Valdez, “el problema radica en las redes, pero más en Mazatlán que les están diciendo que no salgan que porque está peligroso, así les dicen en Mazatlán desde hoteleros, ...pero sí es seguro (ir a El Quelite), ustedes ven la carretera está ñi,ía, el tema es que entre más pegado a Culiacán menos carros va haber porque la gente no viaja hacia Culiacán por la libre, viaja, pero por la autopista”.

Pero reiteró que para dicha Sindicatura la gente sí puede viajar con seguridad pues ahí no ha habido problemas de balaceras o hechos violentos como sí ha ocurrido en la ciudad de Mazatlán donde se han registrado varios asesinatos.

También dijo que espera que en las vacaciones de verano repunten las ventas en esa comunidad.

”Pues esperamos y tenemos fe de que sea un repunte por lo menos más de lo que se está presentando ahorita para poder respirar nosotros y también el pueblo porque también el pueblo depende no nada más de agricultura y ganadería, depende del comercio que se basa en el turismo, si hay derrama aquí se ve, en el mismo pueblo se nota”, expresó el comerciante Mascota Valdez.

Recordó que cuando acudía camiones o unidades con turistas iban escoltados por elementos de instituciones de seguridad, pero en los últimos meses no van turistas de cruceros porque al llegar a Mazatlán les dicen que no salgan de esta ciudad que está blindada, pese a que en la misma si se registran hechos violentos, y ya no van a El Quelite que sí es seguro.