Mazatlán
|
Economía

Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas

Locatarios del Mercado Pino Suárez señalan que al principio la gente sí reciente los costos de algunos productos; sin embargo, confían que diciembre pueda ayudarlos a generar mayores ganancias
Alexis García |
11/11/2025 16:03
11/11/2025 16:03

MAZATLÁN._ A pesar de que en el último mes los precios de la canasta básica no ha tenido un aumento considerable, locatarios y comerciantes del Mercado Pino Suárez en Mazatlán, se mantienen a la espera que algunos productos puedan subir de precio pronto, lo cual vendría a afectar aún más sus ventas.

Dependientes de abarrotes y cremerías explican que estos aumentos a productos como cigarros, refrescos o galletas, siempre golpean la economía de los clientes al principio; sin embargo, confían en que la llegada de diciembre ayude con el arribo de más visitantes que vengan a vacacionar al puerto.

  • $!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas
  • $!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas
  • $!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas

“Ahorita parece que no aumenta; pero dicen que va a subir mucho el azúcar, y luego que va a subir los cigarros, los refrescos, las sabritas. Entonces, afecta porque la gente al principio no compra, pero ya pasa un tiempo y no aguantan, viene por sus cigarros aunque ya estén a 100 pesos”, explicó Rogelio Loaiza, encargado de una Miscelánea.

“Primeramente Dios, ya en diciembre viene mucha gente de Estados Unidos, de muchas partes, a ver a su familia o los turistas que vienen corriendo del frío y aquí se nos queda y eso nos benefician, porque ya viniendo gastan, aunque no sea directamente a nosotros, pero ese dinero aquí se gasta”, añadió.

  • $!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas
  • $!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas
  • $!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas

En tanto, Omar Chapa, encargado de una cremería, estuvo de acuerdo en que diciembre y la temporada invernal son clave para que la gente se surta de productos de la canasta básica y puedan ser utilizados en sus cenas o banquetes de navidad.

“Es una situación que varía, pero sí ha estado un poco bajo en cuestión de las ventas. Creemos que ya va a empezar a repuntar, siempre en el mes de diciembre aumentan los consumos de la canasta básica y bueno, esperemos que se queden así y no suban los costos”, dijo Omar Chapa.

Cabe mencionar que durante el mes de octubre, el precio de la canasta básica en México se ubicó entre los 931.80 y los 755.10 pesos por familia, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo cual ha hecho que muchas familias tengan que surtirse en grandes centros comerciales y no tanto en mercados municipales.

En tiendas y cremerías del Mercado Pino Suárez, el costo del kilo de huevo está en 55 pesos el kilo, mientras que la cartera ronda entre 85 y 90 pesos. El queso fresco tiene un precio de 25 el cuarto hasta 100 pesos el kilo; aunque cabe recordar que los precios también dependen de cada establecimiento y sus proveedores.

#Canasta básica
#Comerciantes
#Economía
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube