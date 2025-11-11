$!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas

MAZATLÁN._ A pesar de que en el último mes los precios de la canasta básica no ha tenido un aumento considerable, locatarios y comerciantes del Mercado Pino Suárez en Mazatlán, se mantienen a la espera que algunos productos puedan subir de precio pronto, lo cual vendría a afectar aún más sus ventas.
Dependientes de abarrotes y cremerías explican que estos aumentos a productos como cigarros, refrescos o galletas, siempre golpean la economía de los clientes al principio; sin embargo, confían en que la llegada de diciembre ayude con el arribo de más visitantes que vengan a vacacionar al puerto.
“Ahorita parece que no aumenta; pero dicen que va a subir mucho el azúcar, y luego que va a subir los cigarros, los refrescos, las sabritas. Entonces, afecta porque la gente al principio no compra, pero ya pasa un tiempo y no aguantan, viene por sus cigarros aunque ya estén a 100 pesos”, explicó Rogelio Loaiza, encargado de una Miscelánea.
“Primeramente Dios, ya en diciembre viene mucha gente de Estados Unidos, de muchas partes, a ver a su familia o los turistas que vienen corriendo del frío y aquí se nos queda y eso nos benefician, porque ya viniendo gastan, aunque no sea directamente a nosotros, pero ese dinero aquí se gasta”, añadió.
En tanto, Omar Chapa, encargado de una cremería, estuvo de acuerdo en que diciembre y la temporada invernal son clave para que la gente se surta de productos de la canasta básica y puedan ser utilizados en sus cenas o banquetes de navidad.
“Es una situación que varía, pero sí ha estado un poco bajo en cuestión de las ventas. Creemos que ya va a empezar a repuntar, siempre en el mes de diciembre aumentan los consumos de la canasta básica y bueno, esperemos que se queden así y no suban los costos”, dijo Omar Chapa.
Cabe mencionar que durante el mes de octubre, el precio de la canasta básica en México se ubicó entre los 931.80 y los 755.10 pesos por familia, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo cual ha hecho que muchas familias tengan que surtirse en grandes centros comerciales y no tanto en mercados municipales.
En tiendas y cremerías del Mercado Pino Suárez, el costo del kilo de huevo está en 55 pesos el kilo, mientras que la cartera ronda entre 85 y 90 pesos. El queso fresco tiene un precio de 25 el cuarto hasta 100 pesos el kilo; aunque cabe recordar que los precios también dependen de cada establecimiento y sus proveedores.