$!Esperan comerciantes que aumento de precios de canasta básica no afecten sus ventas

MAZATLÁN._ A pesar de que en el último mes los precios de la canasta básica no ha tenido un aumento considerable, locatarios y comerciantes del Mercado Pino Suárez en Mazatlán, se mantienen a la espera que algunos productos puedan subir de precio pronto, lo cual vendría a afectar aún más sus ventas. Dependientes de abarrotes y cremerías explican que estos aumentos a productos como cigarros, refrescos o galletas, siempre golpean la economía de los clientes al principio; sin embargo, confían en que la llegada de diciembre ayude con el arribo de más visitantes que vengan a vacacionar al puerto.







“Ahorita parece que no aumenta; pero dicen que va a subir mucho el azúcar, y luego que va a subir los cigarros, los refrescos, las sabritas. Entonces, afecta porque la gente al principio no compra, pero ya pasa un tiempo y no aguantan, viene por sus cigarros aunque ya estén a 100 pesos”, explicó Rogelio Loaiza, encargado de una Miscelánea. “Primeramente Dios, ya en diciembre viene mucha gente de Estados Unidos, de muchas partes, a ver a su familia o los turistas que vienen corriendo del frío y aquí se nos queda y eso nos benefician, porque ya viniendo gastan, aunque no sea directamente a nosotros, pero ese dinero aquí se gasta”, añadió.





