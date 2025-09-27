$!Esperan con manifestación y bajo fuerte dispositivo de seguridad a la Presidenta de la República en Mazatlán

Con una manifestación pacífica, trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa y bajo un fuerte dispositivo de seguridad esperan ya la visita de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado en el Centro de Convenciones de Mazatlán. También se esperan manifestaciones de familiares de personas desaparecidas para pedirle apoyo a la Presidenta en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.









Sheinbaum Pardo estará a las 13:45 horas en este puerto como parte de su gira nacional para dar a conocer los avances en Sinaloa de su informe de primer año de labores.







El personal jubilado de la UAS pide que primero se haga una revisión exhaustiva dentro de esa instalación para que no les afecten sus derechos laborales como la jubilación dinámica que les quieren quitar y que se respete el pago de la prima vacacional.











Centenares de personas más llegan en camiones para mostrarle su apoyo a la Presidenta de la República que vendrá acompañada del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.





