La playa Olas Altas se tiene que reabrir, se espera que en este mismo periodo vacacional por las fiestas decembrinas, porque se están haciendo los análisis del agua como debe ser, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Eso se tiene que reabrir, por qué, porque se están haciendo los análisis del agua como debe ser, ayer entrevistaron al gerente (de la Jumapam), dice que habló con Coepris que hasta puede ser hoy que le entreguen los resultados, entonces esos resultados pues obviamente van a demostrar lo que siempre hemos dicho: que no deja de haber presencia de contaminación, pero no para que esté cerrada la playa”, continuó González Zataráin.

“Pero hay que esperar que lo diga la autoridad que se encarga de esto, entonces obviamente hay que hacer, evitar que siga habiendo escurrimiento (de aguas residuales) como lo hemos estado haciendo ya desde hace mucho, tenemos meses haciendo esa tarea, entonces hay que estar en alerta, no permitir que eso suceda, sobre todo el tema del monitoreo, los monitoreos no se hacen en un sólo lugar, esos se tienen que hacer en diferentes puntos de lo que es la playa, no es específicamente del lugar donde está el escurrimiento”.

Reiteró que hay un mecanismo para eso y esperaba reunirse este jueves con una persona que es especialista en lo que tiene que ver con los muestreos de agua y que eso determine,”Estoy tranquilo porque no es para tanto, el tema digo no es para que se cierre (la playa)”, continuó.

Como se informó públicamente en su momento, el pasado lunes se dio a conocer que la playa Olas Altas fue cerrada a los bañistas por ser una de las seis en el País consideradas por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitario que no son aptas para los bañistas por los niveles de enterococos provenientes de heces fecales.

Desde ese día y hasta este jueves dicha playa emblemática de Mazatlán permanece cerrada a los bañistas y en sus accesos se colocaron cintas amarillas y banderas rojas y amarillas que indican peligro y precaución, respectivamente.