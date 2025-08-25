$!Esperan familias hasta 6 horas en central camionera de Mazatlán por bloqueo en carretera

MAZATLÁN._ “Vimos a bordo la gran fumarola en el cielo de la quemazón a lo lejos y el chofer nos avisó que teníamos que volver a Mazatlán por nuestra seguridad”, narraron familias en la central camionera de Mazatlán.
Lo anterior, lo narró Dania Ortega quien llegó a la central de camiones de Mazatlán con destino a Tepic, pero su camión tuvo que volver a la central a esperar nueva indicación para poder retomar su viaje, ya retrasado por más de 6 horas.
En al menos 10 rutas de autobuses de paso y locales que iban al sur en horarios después de las 9:00 horas de hoy, simplemente tuvieron que volver cruzando Villa Unión o bien estacionarse a las orillas de la autopista Mazatlán-Tepic por el bloqueo en el tramo carretero por un tráiler quemado en el acceso a Escuinapa que les impidió llegar a Tepic, Vallarta y Guadalajara, informó Álvaro Peña Torres, administrador de la Central de Autobuses de Mazatlán.
Llamó a los pasajeros que están en ruta demorados en alguna zona del trayecto de Mazatlán al sur a la espera de renovar sus viajes, que tengan paciencia por su seguridad hasta que se controle el incidente que les está retrasando llegar a sus destinos finales.
Agregó que mientras tanto las corridas a Concordia y Durango también tuvieron que esperar a que desbloquearan y limpiaran el paso del lado del crucero de Villa Unión y la instrucción oficial para reanudar el tráfico carretero por la autopista, pues la libre ya fue liberada.
En la central camionera hay una gran cantidad de familias que llenaron la sala de espera porque el boleto de sus viajes ya lo tienen pagado.