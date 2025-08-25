$!Esperan familias hasta 6 horas en central camionera de Mazatlán por bloqueo en carretera

MAZATLÁN._ “Vimos a bordo la gran fumarola en el cielo de la quemazón a lo lejos y el chofer nos avisó que teníamos que volver a Mazatlán por nuestra seguridad”, narraron familias en la central camionera de Mazatlán. Lo anterior, lo narró Dania Ortega quien llegó a la central de camiones de Mazatlán con destino a Tepic, pero su camión tuvo que volver a la central a esperar nueva indicación para poder retomar su viaje, ya retrasado por más de 6 horas.





En al menos 10 rutas de autobuses de paso y locales que iban al sur en horarios después de las 9:00 horas de hoy, simplemente tuvieron que volver cruzando Villa Unión o bien estacionarse a las orillas de la autopista Mazatlán-Tepic por el bloqueo en el tramo carretero por un tráiler quemado en el acceso a Escuinapa que les impidió llegar a Tepic, Vallarta y Guadalajara, informó Álvaro Peña Torres, administrador de la Central de Autobuses de Mazatlán.





